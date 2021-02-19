Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Zorbay Küçük yapacak. Alanyaspor iyi başlangıç yaptığı sezonda bir süredir kötü sonuçlar alıyordu. Son 6 haftadır maç kaybetmeyen turuncu yeşilli takım, Galatasaray'a karşı evinde 3 puanı alan taraf olmak istiyor. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı 2-1 kazanan Alanyaspor, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında da sarı kırmızılı takımla eşleştiği rakibini yine deplasmanda 3-2 mağlup etti. Uzun yıllar Galatasaray'ı deplasmanda bir sezon içinde iki kez yenen takım çıkmazken, bu istatistiği bu yıl Alanyaspor bozdu. Evinde de galip gelmek isteyen Akdeniz temsilcisi, geçen sezon Alanya'da oynanan maçta rakibini 4-1'lik net skorla mağlup etmişti.

SON 2 MAÇTA YENİLMEDİ

Aytemiz Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne dek 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını sarı kırmızılı ekip kazanırken 2 maçta Alanyaspor üstünlük sağlayan taraf oldu. 1 maçta ise rakipler yenişemedi. Ligde oynanan son iki maçın ikisini de Alanyaspor kazanırken, Galatasaray Alanyaspor'u deplasmanda Aralık 2019'dan beri yenemiyor. Turuncu yeşilli takım, rakibiyle oynadığı 9 maçta 12 kez rakip fileleri havalandırırken, Galatasaray 23 golle karşılık verdi. Bu sezonun en iyi futbol oynayan ve en çok gol atan takımları arasında yer alan Alanyaspor, rakibine karşı da üstün taraf olmak istiyor. Ligin 40 golle en çok gol atan 4'üncü takımı olan Akdeniz temsilcisi, 23 golle de en az gol yiyen 2'nci takım konumunda. Bu sıralamada Galatasaray ise 49 golle en çok gol atan 2'nci, 19 golle de en az gol yiyen 1'nci takım olarak yer alıyor.

ALANYASPOR TAM KADRO

Aytemiz Alanyaspor'da sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, takımda morallerin de yüksek olduğu öğrenildi. Galatasaray'a karşı mutlak galibiyet isteyen turuncu yeşilliler, hazırlıklarını bugün yapacakları idmanla tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girip maç saatini bekleyecek. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ideal kadroyla sahaya çıkması beklenirken, bu maçta en önemli oyuncularından ikisinin Salih Uçan ve Davidson olması bekleniyor. Son haftaların formda ismi Babacar'ın da gol yollarında en etkili oyuncularından olacağı düşünülüyor. Takımda cezalı oyuncu olmamasının yanı sıra 4 oyuncu ise sarı kart sınırında. François Moubandje, Berkan Kutlu, Efecan Karaca ve Adam Bareiro sınırdaki futbolcular olurken, bu maçta sarı kart görmeleri durumunda, haftaya deplasmanda oynanacak Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11

Eksiği bulunmayan Alanyaspor'un Galatasaray maçına şu ilk ile çıkması bekleniyor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar

DHA