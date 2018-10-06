Alanyaspor - Galatasaray maçında "Baba oğul kapışması"

Uzun yıllar Fatih Terim’in öğrencisi olarak forma giyen ve UEFA Kupası kazanan kadronun kaptanı olan Bülent Korkmaz, tekni kadam olarak eski hocasına karşı 3. kez sahaya çıkıyor.

06 Ekim 2018, Cumartesi 06:00
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Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fatih Terim’in oyuncusu olarak hem Galatasaray’da hem de Türk Milli Takımı’nda forma giyen Bülent Korkmaz, bugün eski hocasına karşı 3. kez sahaya çıkacak. Antalyaspor’la başarılı bir sezon geçiren ve ligin en zayıf kadrolarından birini ilk 4’e taşımayı başaran Korkmaz, Terim’e karşı daha önce 2 sınav vermişti. 14 Ocak 2012’de Galatasaray’ın Karabük’ü 5-1 yendiği, 30 Mart 2013’te de yine Cim Bom’un İstanbul Belediye’yi 2-0’la geçtiği maçlarda, Fatih Terim’in karşısında Bülent Korkmaz görev yapıyordu.

Terim’in hocalık kariyerinde Antalya’ya yenilgisi yok.

Bülent hoca kısıtlı kadrosuyla Antalya’yı 4. sıraya taşıdı.


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