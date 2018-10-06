Alanyaspor - Galatasaray maçında "Baba oğul kapışması"

Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fatih Terim’in oyuncusu olarak hem Galatasaray’da hem de Türk Milli Takımı’nda forma giyen Bülent Korkmaz, bugün eski hocasına karşı 3. kez sahaya çıkacak. Antalyaspor’la başarılı bir sezon geçiren ve ligin en zayıf kadrolarından birini ilk 4’e taşımayı başaran Korkmaz, Terim’e karşı daha önce 2 sınav vermişti. 14 Ocak 2012’de Galatasaray’ın Karabük’ü 5-1 yendiği, 30 Mart 2013’te de yine Cim Bom’un İstanbul Belediye’yi 2-0’la geçtiği maçlarda, Fatih Terim’in karşısında Bülent Korkmaz görev yapıyordu.

Terim’in hocalık kariyerinde Antalya’ya yenilgisi yok.

Bülent hoca kısıtlı kadrosuyla Antalya’yı 4. sıraya taşıdı.



