Alanyaspor-Galatasaray | Marcao: Bu havayı değiştirmeye çalışacağız

Süper Lig 'in 24. haftasında konuk olduğu Alanyaspor 'la 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Marcao, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Zor bir maç oynadıklarını dile getiren Brezilyalı stoper şu ifadeleri kullandı:

''Bizim için zor bir maçtı. Burada bir puan almak önemli olabilir. Şimdi dinlenmek için, bir sonraki maç için süremiz var. Bu süreyi değerlendirmeye çalışacağız. Benim gibi diğer tecrübeli Arda, Gomis gibi oyuncularla bu havayı değiştirmeye ve yardımcı olmaya çalışacağız.''







