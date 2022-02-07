Süper Lig 'in 24. haftasında konuk olduğu Alanyaspor 'la 1-1 berabere kalan Galatasaray 'da Inaki Pena, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Barcelona'dan kiralanan İspanyol stoper, ilk maçını oynamanın önemine değindi ve şu ifadeleri kullandı:

'1 puan bizim için iyi değil'

''İlk maçımı oynamak önemliydi. Bunun için mutluyum. Kişisel olarak kendimi iyi hissediyorum bugün oynayabildiğim için. Geldiğimde takım birkaç maçtır kötü sonuçlar almıştı. Bir kamp dönemi geçirdik. Kamptan sonraki ilk maçımız bu. Tabii ki 1 puan bizim için iyi değil. Bir sonraki maçlarda puanlarımızı artırmaya devam etmeye çalışacağız.''







