Alanyaspor - Galatasaray maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Alanyaspor son lig maçında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Farioli'nin dümene geçmesi, Akdeniz ekibinin geçiş oyunlarında üstün olan dinamik, heyecan verici bir takıma dönüştürdü. İtalyan teknik direktörün tek endişesi Efecan Karaca'nın Fenerbahçe 'ye gitme olasılığı olurken oyuncu ile 3 yıllık nikah tazelediler. Alanyaspor'un, arkada mücadele eden ve orta sahası şu anda diğer tüm Süper Lig takımlarından daha zayıf görünen bir Galatasaray 'a karşı çok sayıda pozisyona girmesini bekleyebiliriz

Galatasaray son lig maçında Trabzonspor 'a 2-1 kaybetti. Şans yarattılar ve önemli bireysel hatalar olmasaydı, bir puan alabilirlerdi, ancak Torrent'in henüz Galatasaray'ın savunma sorunlarına herhangi bir çözüm bulamamış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Yeni teknik adamın en çok eleştiri aldığı Ömer Bayram ve van Aanholt başta olmak üzere kadro seçimleri nedeniyle eleştiriliyor. Gomis'in takıma geri gelmesi moralleri yükseltse de sezon genelinde geç kalmış durumda.

Domenec Torrent, Galatasaray’ın başında çıktığı ilk dört Süper Lig maçını kaybeden ilk teknik direktör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken Alanyaspor'un son formu mücadelede favori yapıyor.