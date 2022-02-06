4 maçtır kaybeden, düşme hattıyla arasında 3 puanlık fark kalan Galatasaray , zorlu Alanyaspor deplasmanında çıkış peşinde. Lige verilen arada transfer hamlelerini yapan Sarı-Kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında 3 puan alarak hem 4 haftalık kâbus gibi seriyi bitirmek hem de alt sıralardan bir an önce kurtulmak istiyor. Sahasında Galatasaray'ı konuk etmeye hazırlanan Alanyaspor'da ise keyifler yerinde. Efecan, Tayfur ve kaleci Serkan'la önceki akşam sözleşme yenileyen Güney ekibinde, Cim Bom'u İstanbul'a eli boş göndermenin planları yapılıyor. Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.

Alanyaspor: Marafona, Efecan, Efkan, Eduardo, Novais, Fatih, Candeias, Emre Akbaba, Juanfran, Borja, Furkan Bayır

Galatasaray: Pena, Van Aanholt, Nelsson, Marcao, Ömer, Berkan, Taylan, Cicaldau, Emre, Kerem, Babel

Yedekler: İsmail, Berk, Pulgar, Oğulcan, Moruţan, Semih, Arda, Halil, Feghouli, Boey

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan Alanyaspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray'ın ayağa kalkma günü

alatasaray, Alanyaspor deplasmanında kâbustan uyanmak istiyor. Süper Lig'e verilen arada 4 önemli transfere imza atan; forvete Gomis, orta sahaya Pulgar, savunmaya Semih ve kaleye Pena takviyelerini yapan Sarı- Kırmızılılar, son 1 haftayı Antalya kampıyla geçirdi. Kamptan direkt Alanya deplasmanına çıkan Cim Bom'da, yenilerden Pena'nın ilk 11'de başlaması, Semih ve Pulgar'ın kadroda olması bekleniyor. Pulgar'ın son idmanda hafif bir sakatlık yaşadığı, bu nedenle 11'de riske edilip edilmeyeceğine maç saatine doğru karar verileceği öğrenildi. Gomis ise Arabistan'dan ayrıldıktan sonra çok fazla yolculuk yaptığını, hazır olmadığını ve bir sonraki Kayserispor maçında oynamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Zorlu viraja başlıyor

Ligde son 4 maçını da kaybeden Cim Bom, Domenec Torrent yönetiminde ilk galibiyetini alarak, arada 3 puanlık farkın kaldığı düşme hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Alanya ise tam aksine çok formda. Francesco Farioli ile çok iyi bir uyum yakalayan Güney temsilcisi, ligde 5 haftadır kaybetmezken, 3 maçtır üst üste kazanıyor. Bu 3 karşılaşmada tam 11 gol atan Alanyaspor, kalesinde sadece 1 gol gördü. Alanya deplasmanından sonra Şubat ayında Galatasaray'ı sırasıyla Kayserispor, Göztepe (d) ve Rizespor sınavları bekliyor. Bu maçlar bir anlamda Aslan'ın ligdeki kaderini çizecek.

Top yine Kerem'de!

Yapılan transferlere rağmen, Galatasaray'da gol yükü yine gençlerin omuzlarında olacak. Özellikle kanatlarda Kerem ve Emre Kılınç'la, ileri uçta Halil'in performansı, Alanyaspor deplasmanında belirleyici unsur olarak öne çıkacak. Ligin ilk devresinde yıldızını parlatan, ancak adı birçok Avrupa kulübüyle anılmasına rağmen ara transferde beklediği teklifleri alamayan Kerem, sezonun kalan bölümüne de damgasını vurmaya kararlı. Torrent'in de Kerem ve Emre'den çok daha farklı bir performans beklediği, onlardan kaleye çok daha çabuk gitmelerini istediği bildirildi. Kerem'in Antalya kampındaki idman performansıyla İspanyol hocayı etkilediği de gelen haberler arasında.

Pulgar seferberliği

Aslan'ın yeni 6 numarası Erick Pulgar, son antrenmanda yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle tedavi altına alındı. Kadroda yer alması beklenen 28 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de görev yapıp yapamayacağı, maç saatine doğru netleşecek. Sağlık ekibi, Pulgar'ı maça yetiştirmek için seferberlik ilan etmiş durumda. Özellikle Torrent, bugünkü mücadelede Pulgar'ı mutlaka sahada görmek istiyor. Şilili oyuncunun oynayacak duruma gelmemesi halinde, Taylan yine oyun kurucu olarak maça başlayacak.

Domenec Torrent: Dönüş maçımız

Teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray'ın başına getirilen, ancak hazırlık maçları da dahil olmak üzere çıktığı tüm karşılaşmalardan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent, Alanyaspor sınavına yeni bir başlangıç gözüyle bakıyor. Son antrenmanda öğrencileriyle kısa bir konuşma yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu maçta risk almanızı istemiyorum. Skor ne olursa olsun Trabzonspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmeyelim. Özellikle geriden çıkarken ortada bir risk varsa oyunu açın, zoru seçmeyin. Bu bizim dönüş maçımız. İyi başlamalıyız ve kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Kaptan

Arda Turan tek tek görüştü

Kötü gidişte elini taşın altına koymak isteyen kaptan Arda Turan da motivasyon turuna çıktı. Kamp boyunca tüm takım arkadaşlarıyla tek tek görüşen tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçının önemini ve ne yapmaları gerektiğini anlattı. Maçta süre alması beklenmeyen Arda'nın, 90 dakika öncesinde de soyunma odasında oyuncuları etrafında toplayıp bir motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi.

Galatasaray: 7 Alanyaspor: 3

İki takım ligde daha önce 11 kez karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın galibiyet sayılarında Alanya'ya 7-3 üstünlüğü bulunuyor. Aslan'ın 24 golüne Turuncu- Yeşilliler 13 golle cevap verdi.

Taylan oynarsa 'dalya' diyecek

Cim Bom'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, ligde 'dalya' demeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcu bugün forma giyerse, 100. lig maçına çıkmış olacak. Galatasaray'da 66, Erzurum'da 31 ve Gençlerbirliği'nde 2 maçta görev alan Taylan, bu süreçte 8 gol 9 asistlik performans ortaya koydu.

Deplasmanda sıkıntı var

Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Galatasaray, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. 11 gol atıp 13 gol yiyen Cim Bom, dış sahadaki son karşılaşmasında Hatay'a 4-2 mağlup olmuştu.

Cim Bom'da 6 eksik

Galatasaray'da Muslera, Diagne, Işık Kaan ve kaleci Fatih, sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Omar da Kovid testi pozitif çıktığı için izolasyona alındı. Mohamed ise bugün Mısır formasıyla Afrika Kupası'nda final maçına çıkacak. Öte yandan Ömer Bayram da ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli futbolcu bugün kart görürse, haftaya Kayseri'ye karşı görev yapamayacak.

Emre Akbaba çok formda

Sarı-Kırmızılı ekibin Alanyaspor'a kiraladığı Emre Akbaba, son 3 lig maçında attığı 6 golle müthiş bir form grafiği yakaladı. Alanya, tecrübeli futbolcunun bonservisini almak istese de, Sarı-Kırmızılı kulübün olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Alanyaspor'da yüzler gülüyor

Bu sezon Çağdaş Atan ve Bülent Korkmaz'la yolları ayırıp Francesco Farioli ile yoluna devam eden Alanyaspor, teknik direktör istikrarsızlığına rağmen zirve yarışına devam ediyor. 3 haftadır üst üste gelen galibiyetlere ek olarak, önceki akşam düzenlenen imza töreni, keyifleri daha da artırdı. İç transferde Efecan Karaca ve Tayfur Bingöl 3'er, kaleci Serkan Kırıntılı ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kaptanımız Efecan Karaca 9 yıldır burada. Tayfur Bingöl şampiyon olduğumuz zamandan bu yana kulübe emek verdi. Serkan Kırıntılı kardeşim geç de olsa evladımız konumuna girdi. Kendisinden son derece memnunuz. Kulüp çatımız altında uzatma sözleşmelerini yapıyoruz" diye konuştu.

Efecan: 1 hafta çok zordu

Fenerbahçe 'ye transferi son anda suya düşen Efecan, son 1 haftanın çok zor geçtiğini belirterek, "Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim" dedi. Serkan ve Tayfur da sözleşme yeniledikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.