Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , ilk yarının bitmesiyle birlikte rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Aslan'ın son 16 turundaki rakibi, deplasmanda Alanyaspor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmada yoluna devam etmek isteyen Cim Bom'da, fazla süre alamayan oyuncularla, asların birlikte sahada olacağı öğrenildi. Teknik direktör Okan Buruk, bir yandan kadro istikrarını sürdürürken, diğer taraftan yoğun tempoda yorgun düşen bazı oyuncularını dinlendirmeyi planlıyor. Galatasaray'ı Alanya deplasmanından 4 gün sonra ligdeki Antalyaspor sınavı bekliyor.

Galatasaray ile Alanyaspor arasında son olarak ligde bu sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR'da Serkan Tokat

Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak. AVAR'da da Abdulkadir Bitigen ve Mehmet Emin Tuğral bulunacak.

Alanyaspor-Galatasaray 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Eduardo, Fatih, Balkovec, Yusuf, Lusamba

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.

Galatasaray 8 eksikle gitti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Alanyaspor deplasmanına 8 eksikle gitti. Muslera, Ross, Kazımcan, Boey, Oliveira, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic kamp kadrosunda yer almadı.

Yunus Akgün ilk 11'e dönüyor

Okan Buruk'un Alanyaspor karşısında özellikle Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Metehan Baltacı gibi yeteneklerden faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Kerem, Icardi, Nelsson ve Torreira'nın ise bu maçta kulübeye çekilmesi bekleniyor. Özellikle ileri uçta Gomis'in 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cezası biten Mertens de skorun gidişatına göre süre alacak.

10 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Takımların kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sarı-kırmızılılar 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı. Alanyaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-0, 5. turda ise Eyüpspor'u 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.







