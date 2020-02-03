Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu ve en çok kazananı (18) Galatasaray’ı çeyrek finalde zorlu bir rakip bekliyor: Alanyaspor... Süper Lig’de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve yeniden şampiyonluk havasına giren Sarı-Kırmızılılar son 9 sınavında sadece 1 mağlubiyet yaşayan Akdeniz ekibi ile kozlarını paylaşacak. Aslan sahasında oynayacağı rövanş öncesinde zorlu deplasmandan avantajlı skorla dönmeyi planlıyor.

Sezonun flaş ekibi Turuncu-Yeşilliler ise taraftarının da desteğiyle Cim Bom’u devirmeyi ve turun kapısını aralamayı hedefliyor. Sezonun flaş ekiplerinden birisi olan Alanya çeyrek finale İnegöl, Adana ve Kasımpaşa’yı devirerek gelirken, Galatasaray da 5. Tur’da dahil olduğu kupa macerasında Tuzla ile Rize’yi elemeyi başarmıştı.

Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

5 Şubat Çarşamba günü Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Ali Şansalan'ın yöneteceği 90 dakika, A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Alanyaspor - Galatasaray muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Onur, Welinton, Caulker, Kaan, Salih, Siopis, Campos, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Ahmet, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Onyekuru, Adem