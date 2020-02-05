Ligde tam gaz devam eden Alanyaspor sıralamada 4.sıraya yükseldi. Şimdi Galatasaray hafta sonu da Fenerbahçe ile oynayacaklar. Çok zorlu bir fikstürleri var ve hem kupada hem ligde istikrarlı şekilde devam etmek istiyorlar. Galatasaray hafta sonu ligde Kayserispor’u 4-1’lik skorla geçip takımı ve taraftarı ateşledi. Hem kupada hem ligde şampiyonluğun peşini bırak istemeyen sarı kırmızılı ekip için de zorlu bir mücadele onları bekliyor. Misli.com’da açılan bahis oranlarına baktığımızda karşılaşma için favori bir taraf gösterilmiyor. Ortada ve zorlu geçeceğini düşündüğümüz mücadeleye siz de misli.com da tek maç ve canlı iddaa olanaklarıyla bahis yapıp kupa heyecanına ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

• İki takımın son 5 mücadelesine bakıldığında Galatasaray 4 kez galip 1 maçın da berabere sonuçlandığını görüyoruz.

• Galatasaray’ın son 5 maçından 4’ünde 2,5 üst ve karşılıklı goller oldu.

• Alanyaspor’un son 5 mücadelesi 2,5 Üst bitti.

Öne çıkan bahisler

Misli.com üyelerinden bu maçı kuponlarına Galatasaray kazanır, yönünde tercih yapanların oranı %23. Gol bahislerinde Karşılıklı Gol Var tercihleyenlerin de %22 ile oranı çok yakın…

Ali Naci Küçük’ün yorumu

Ligin en iyi ve istikrarlı oyununu sergileyen Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Hemen belirtelim kupa mücadelesi olsa da Galatasaray sahaya as kadrosu ile çıkacak. Fatih Terim hem maçın önemi hem de zorluk derecesi nedeniyle bu 90 dakikada kalede Muslera’ya görev verecek. Alanyaspor 3.bölgede etkili olan ve gol bulmakta sıkıntı çekmeyen bir takım. Galatasaray’ın da etkili oyuncuları ile çıkacağını dikkate alırsak tercihimi iki takımında skor üretmesinden yana kullanacağım.



