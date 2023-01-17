Alanyaspor - Galatasaray maçı iddaa oranları

Spor Toto Süper Lig'de en son Trabzonspor 'u 5-0 yenen ve geride bıraktığımız haftayı "bay" geçtiği için maç yapmayan Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın önceki turlarında Sakaryaspor (3-0) ve Eyüpspor'u (3-2) elemeyi başarmıştı. Akdeniz ekibinde TD Francesco Farioli'nin kadroda yer vermediği Famara Diedhiou dışında göze çarpan bir eksik yok. Eldivenler Runar Runarsson'a emanet; beklerde Pedro Pereira (sağ) ve Yusuf Özdemir (sol) olacak. Stoperde genelde "Furkan Bayır, Fatih Aksoy & Jure Balkovec" üçlüsünü izliyoruz ancak Farioli'nin bazı maçlarda Leroy Fer'i üçlünün ortasına çektiğine de şahit olduk. Hücum merkezinde Ahmed Hassan yer alacak. Mısırlı golcüye Efkan Bekiroğlu ve Efecan Karaca destek verecek.

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta fire vermeyen ve Fenerbahçe 'den liderliği alıp 4 puan da fark atan Galatasaray , Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 tur maçı için deplasmana 8 eksikle geldi. Mathias Ross ve Kazımcan Karataş sakatlıkları; Fernando Muslera, Sacha Boey, Sergio Oliveira, Juan Mata, Yusuf Demir ve Haris Seferovic ise teknik ekip tarafından tercih edilmedikleri için maç kadrosunda yer almadı. Kalede Okan Kocuk'u izleyeceğiz, sağ bekte Leo Dubois yer alacak. TD Okan Buruk'un orta üçlüyü "Lucas Torreira, Berkan Kutlu & Dries Mertens" şeklinde oluşturması bekleniyor. Stoperde "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı" ikilisi büyük ihtimalle bozulmayacaktır. Sözleşmesi iyileştirilip uzatılan Emin Bayram'ı da Nelsson ya da Abdülkerim'den biri yerine görürsek şaşırmamak lazım... Gole en yakın isim Bafetimbi Gomis olacak. Mauro Icardi yedekte bekleyecek; ihtiyaç hâlinde oyuna dahil edilecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 2 maç "gollü beraberlik" ile sonuçlandı. (1-1 & 2-2)

- İki takımın da son 5 resmi maçı "2.5 ÜST" bitti. (Alanyaspor 5 maç - 3G 1B 1M & Galatasaray 5 maç - 5G)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran seçenekleriyle iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %40'lık kesim önemli isimleri İstanbul'da bırakmasına rağmen sarı-kırmızılı takımın adını (90 dakika içerisinde) çeyrek finale yazdıran takım olmasını bekliyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada (90 dakika içerisinde) en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CENGİZ İZMİTLİ’NİN TAHMİNİ

Galatasaray, Süper Lig'de fırtına gibi esip Fenerbahçe'yi liderlikten etti, üzerine de 4 puan fark yaptı ancak tam 8 ismi Alanya deplasmanına götürmedi. Bunların içinde kaleci Fernando Muslera da var... Alanyaspor'u en son Trabzonspor'u 5-0 yenerken bırakmıştık. Geriden oyun kurup riskli bir oyun anlayışı benimsemeleri bol gollü ve bol pozisyonlu maçlar izletmelerine vesile oluyor... Güzel eşleşme; sonunda turu hangi takım atlar bilemem ama en az 3 gol izleriz.