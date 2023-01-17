Alanyaspor-Galatasaray maçı (CANLI) (Galatasaray maçı hangi kanalda?)

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , ilk yarının bitmesiyle birlikte rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Aslan'ın son 16 turundaki rakibi, deplasmanda Alanyaspor. Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan karşılaşmada iki takım da yoluna devam etmek istiyor. Galatasaray ile Alanyaspor arasında son olarak ligde bu sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi. Galatasaray'ı Alanya deplasmanından 4 gün sonra ligdeki Antalyaspor sınavı bekliyor. Alanyaspor ise pazar günü Fatih Karagümrük'le kapışacak.

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı, maç başladı.

DİREK!

4' İlk tehlikeli atak Alanyaspor'dan... Eduardo ceza yayının çevresinden bir noktadan çok sert vurdu, top üst direkten döndü, Efecan kontrol etmek isteyince elle oynadı ve düdük çaldı.

13' Hızlı gelişen Alanyaspor hücumunda Eduardo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Efecan vuruşunu yaptı ancak Okan topu kornere çeldi.

GOL!

16' Mertens orta alana yakın bir noktadan serbest vuruşu ceza alanı içine doğru kullandı, Nelsson kafayı vurdu ve Runnarsson'u mağlup etmeyi başardı. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde.

29' Sağ kanatta topla buluşan Yunus , ceza sahası dışı sağ çaprazdan ters köşeye doğru çok sert vuruyor ancak top yandan auta gidiyor.

30' Berkan uzaktan şansını denedi fakat kaleci Runnarsson'un üstüne.

ÇOK NET KAÇTI!

33' Rakipten kaptığı topla rakip ceza alanına ilerleyen Mertens kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Runnarsson'u geçemedi.

GOL!

38' Mertens ceza sahası dışından hafif sol çaprazdan uzak direğe doğru şık bir vuruş yaptı ve skoru 2-0'a getirdi!

45' İlk yarının sonuna +7 ekleniyor.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL İPTAL!

50' Fer uzun oynadı, Eduardo vuramasa da Nelsson'a çarpan top ağlara gitti. Ancak ofsayt bayrağı havada, gol iptal.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Alanyaspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bu akşam Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Alanyaspor-Galatasaray maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Galatasaray maçında VAR'da Serkan Tokat

Saat 20.30 başlayacak olan Corendon Alanyaspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR'da Serkan Tokat olacak. AVAR'da da Abdulkadir Bitigen ve Mehmet Emin Tuğral bulunacak.

Alanyaspor-Galatasaray 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Umut, Efecan, Ferhat, Efkan, Eduardo, Fatih, Balkovec, Yusuf, Lusamba

Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Yunus, Gomis.

Galatasaray 8 eksikle gitti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundaki Alanyaspor deplasmanına 8 eksikle gitti. Muslera, Ross, Kazımcan, Boey, Oliveira, Mata, Yusuf Demir ve Seferovic kamp kadrosunda yer almadı.

Yunus Akgün ilk 11'e dönüyor

Okan Buruk'un Alanyaspor karşısında özellikle Berkan Kutlu, Yunus Akgün ve Metehan Baltacı gibi yeteneklerden faydalanmayı düşündüğü öğrenildi. Kerem, Icardi, Nelsson ve Torreira'nın ise bu maçta kulübeye çekilmesi bekleniyor. Özellikle ileri uçta Gomis'in 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Cezası biten Mertens de skorun gidişatına göre süre alacak.

10 maçtır kazanıyor

Galatasaray'ın, 8'i Süper Lig, 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 10 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor'u, Türkiye Kupası'nda da Ofspor ile Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti.

Takımların kupa yolu

Galatasaray, Türkiye Kupası'na 3. turdan başladı ve bu turda karşılaştığı Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla eledi. Sarı-kırmızılılar 4. turda Ofspor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tur atladı. Alanyaspor ise 4. turdan dahil olduğu Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 3-0, 5. turda ise Eyüpspor'u 3-2'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.







