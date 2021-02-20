Alanyaspor-Galatasaray | Fatih Terim: Umarım lider olarak döneriz

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Alanya deplasmanının zorluğuna dikkat çeken Terim, "Alanya önemli deplasmanlardan bir tanesi. Lig lideriyiz. Umarım buradan lider olarak döneriz." dedi.

İstanbul'daki zorlu hava şartları nedeniyle Antalya'ya erken geldiklerini belirten Terim, "Kamp yapmadık. İstanbul'un müsait olmayan şartlarından daha iyi şartlara geldik. Biraz da kamp gibi diyebilirsiniz. Çok da rahat bir çalışma ortamı bulduk. Hakikaten Florya karlar altındaydı. Böyle bir seçim doğru oldu." ifadelerini kullandı.

Kadro hakkında da konuşan deneyimli hoca, "Bazen işte o değişiklikleri yapıyoruz. Çünkü, baktığımız zaman Onyekuru 15 günde 5 maç oynadı. Dinlendirmiştim. Diğer oyuncuların böyle mazeretleri var. Teknik heyet olarak dinlendirmek istediğimiz, o maça göre görev verdiğimiz oyuncular var." şeklinde konuştu.





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