Alanyaspor - Fenerbahçe maçı (CANLI)

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe 38. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Zirvede puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe zorlu deplasmanda kazanmak istiyor. Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Alanya deplasmanında sahaya ilk 11'de çıktı. Alanyaspor ise 5.'lik şansını sürdürmek için galibiyet peşinde.

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MAÇ BAŞLADI

4' Mert Hakan'ın pasına hareketlenen Valencia, sağ kanatta buluştuğu topu vakit kaybetmeden içeri çevirdi. Marafona, topu rahat bir şekilde kontrol etti.

5' Orta sahada topu kapan Siopis, sol kanattaki boşluğu görmedi, kendisi gitmek istedi. Kritik bir müdahale yapan Gökhan Gönül, Yunan oyuncudan topu çalmayı başardı.

6' Sol kanattan Caner'in ortasında ön direkte Tzavellas, Valencia'dan önce topa dokundu, Fenerbahçe korner kazandı. Caner'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı.

9' Mustafa Pektemek'in pasına hareketlenen Davidson, Fenerbahçe ceza sahasında topla buluştu. Uzak köşeye vurmak isteyen Davidson'un plasesi, farklı şekilde auta çıktı.

12' Sol kanattan Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek topu arka direğe aşırttı. Davidson, yakın mesafen kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.

13' Mert Hakan Yandaş, uzaklardan şansını denedi, top çerçeveyi bulamadı.

17' Sol kanattan içeri kat eden Berkan Kutlu, açıyı bulur bulmaz şutunu attı, top farklı bir şekilde auta çıktı.

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Alanyaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Salih, Davidson, Efecan, Mustafa

Fenerbahçe: Harun, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Mesut Özil, Pelkas, Valencia

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.30'da başladı. Müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den naklen yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar haberimizde.