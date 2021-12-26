Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçının öne çıkan rakamları

Takımın başına Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından çıktığı 2 maçta 4 puan toplayan Fatih Karagümrük, Alanyaspor 'u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Yaptığı müsabakalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlı takım, haftaya 26 puanla 10. sırada girdi.

Süper Lig 'deki son 5 maçında 4 mağlubiyeti bulunan Aytemiz Alanyaspor ise sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Geride kalan 18 haftada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda hanesine 27 puan yazdıran Alanya ekibi, 8. basamakta yer alıyor. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Alanyaspor, Süper Lig'de üst üste üç iç saha mağlubiyeti almadı.

Alanyaspor, son maçta Gaziantep'e 2-1 yenildi. Dinamik görüntüsü ve pas oyunu neredeyse sona erdi. Şu anda yarattıkları tek şans uzaktan şutlardan geliyor. Takımda endişe verici olay savunmadaki bireysel hataların sonlanmaması. Bülent Korkmaz’ın maçtan beklentisi daha temkinli oyun benimseyerek bu kötü gidişi durdurarak devre arasına girmek. Alanyaspor, olası bir mağlubiyetten kaçınmak için elinden geleni yapacaktır.

Karagümruk, ikinci yarının tamamını dokuz adamla oynamasına rağmen Fenerbahçe 'yi 1-1 berabere kalmayı başardı. Açıkçası çok fazla şans verdiler ama Viviano kalede harika bir performans sergiledi. Sonuç kulüpte morali yükseltmiş olacak, ancak gelen sakatlık haberleri Volkan Demirel’in hamle sayısını azaltıyor. Önemli eksiklerle sahaya çıkacak Karagümrük ekibinin sahadan beraberlik ile ayrılması muhtemel.

Oran Analizi

Alanyaspor için 2.5 alt oranı 1.91 olduğunda toplam 3 maçın hepsi alt, 1.5 alt oranı 3.2 olduğunda toplam 5 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Fatih Karagümrük için karşılıklı gol VAR oranı 1.58 olduğunda toplam 7 maçın %86 kısmında karşılıklı gol olmuştur.

Fatih Karagümrük için 1.5 üst oranı 1.18 olduğunda toplam 14 maçın %86 kısmı 1.5 üst biterken, ikinci yarı galibiyetine 3.1 oran verildiği toplam 4 maçta hiç kazanamadı.







