Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Corendon Alanyaspor , bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Son lig maçında Trabzonspor 'u 5-0 mağlup eden Francesco Farioli'nin öğrencileri Pirlo'nun ekibi karşısında galibiyet arayacak. Fatih Karagümrük de deplasmanda kazanmak istiyor.

Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kırbıyık Holding Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Fatih Karagümrük 11'ler

Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Balkovec, Lusamba, Ferhat, Umut, Efkan Bekiroğlu, Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Erencan Yardımcı, Ahmed Hssan

Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Shukurov, Ricci, Adnan Uğur, Kerim Frei, Samed Onur, Diagne.ni

VavaCars Fatih Karagümrük’ün eski teknik direktörü Francesco Farioli’nin çalıştırdığı Corendon Alanyaspor, Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor’u 5-0’la geçmeyi başardı. Akdeniz ekibi, geride kalan 18 maçta 24 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig’de oynadığı son 4 karşılaşmada mağlup olmayan VavaCars Fatih Karagümrük ise Trabzonspor ve Yukatel Kayserispor karşılaşmalarını kazandıktan sonra Arabam.com Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım, berabere kaldığı 2 karşılaşmada da uzatma dakikalarında kalesinde gol gördü. Fatih Karagümrük'un 21 puaanı bulunuyor.

İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya gelirken bu mücadelelerde Alanyaspor 3 kez kazandı. 1 mücadele beraberlikle sonuçlanırken Fatih Karagümrük de 1 karşılaşmada rakibini mağlup etti.