Alanyaspor – Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-0

Süper Lig’in 6. haftasında lider giren Aytemiz Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük’ü konuk etti. Ev sahibi ekip, rakibini 2-0’lık skorla geçerek haftayı lider tamamlamayı garantiledi. Alanyaspor’u galibiyete taşıyan goller, 8. dakikada Davidson ve 81. dakikada Khouma Babacar'dan geldi. İki oyuncu, geçtiğimiz hafta kazanılan Galatasaray maçında da Alanyaspor'un gollerini atan isimlerdi.

Alanyaspor, 6. maçında 5. galibiyetini elde edip 16 puanla yenilmezliğini ve liderliğini sürdürürken 6. maçında 2. yenilgisini alan Karagümrük ise 8 puanda kaldı.

Alanyaspor'da Davidson, bugün attığı golle son 3 maçta 5. kez gol sevinci yaşadı. Hatayspor karşısında hat-trick yapan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray karşısında da takımının galibiyet golünü atmıştı. Bu maçta da ağları sarsan Davidson, toplamda ise Süper Lig'deki 6. maçında 6. golünü atmış oldu. Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında da gol atan Babacar ise son 3 haftada 2 gol, 1 asistlik performans sergilemiş oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Alanyaspor, gole çok yaklaştı. Juanfran'ın ortasında Bareiro'nun indirdiği top altı pas üzerinde çaprazda bomboş durumdaki Davidson'a geldi. Davidson'un gelişine yaptığı etkili vuruşu, kaleci Viviano çıkardı.

GOL | Alanyaspor'un iki kanattan kullandığı kornerlerle baskısı sürerken aranan gol, 9. dakikada geldi. Brahim Darri'nin uzaklaştırmadığı topta Salih Uçan, topu Juanfran'a bıraktı. Juanfran'ın ortasını bir kez daha savunma çıkarırken Salih Uçan, gelişine ceza sahası içine doğru topu yolladı. Caulker'dan seken topu önünde bulan Davidson, takımını 1-0 öne geçirdi.

Davidson, bu golle son 3 maçta 5. kez gol sevinci yaşadı. Hatayspor karşısında hat-trick yapan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray karşısında da takımının galibiyet golünü atmıştı. Bu maçta da ağları sarsan Davidson, toplamda ise Süper Lig'deki 6. maçında 6. golünü atmış oldu.

17. dakikada Alanyaspor'da Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş savunmadan sekti ve Bareiro'nun önünde kalan top ağlarla buluştu. Fakat pozisyonda Bareiro'nun elle müdahale yaptığı belirtilerek gol, geçerli olmadı.

18. dakikada Karagümrük, hızlı çıktı. Badou Ndiaye'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, kaleci Marafona'da kaldı.

Karagümrük'ün golü, VAR'dan döndü

19. dakikada Karagümrük'te Brahim Darri, Efecan Karaca'dan sıyrılıp ortasını yaptı. Topla buluşan Ndao'nun vuruşunu, kaleci Marafona çıkarsa da Salibur, önünde kalan topa sert bir vuruş yaptı. Caulker, topu çizgiden çıkarmayı başardı. Yardımcı hakemin kararı ile Mete Kalkavan golü verse de VAR incelemesi sonucunda topun çizgiyi tamamen geçmediği belirlendi.

Bu kez Alanya'nın topu çizgide kaldı

22. dakikada Bareiro'nun bıraktığı topta Efecan Karaca, sert bir vuruş yaparken Viviano, topu çıkarmayı başardı. Dönen topu Bareiro, kafayla tamamlamak istedi fakat Viviano yine harika bir kurtarışa imza attı. Viviano'nun dokunduğu top yavaşlayarak direk dibine doğru giderken bu kez Ervin Zukanovic, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.

26. dakikada Karagümrük'te Ndiaye'nin koşu yoluna atılan pasta Senegalli oyuncu, topu içeri çevirse de Sobiech'in önünden geçti ve golcü oyuncu dokunamadı.

27. dakikada kullanılan kornerde direkt kaleye doğru giden vuruşu, kaleci Marafona uzaklaştırmak istedi. Brahim Darri, önünde kalan topa sert bir vuruş yaparken Marafona bir kez daha başarılı oldu.

45. dakikada Karagümrük'de Salibur, sağ kanattan içeri ortasını yaptı. Arka direkte boş durumdaki üç Karagümrüklü oyuncu Badou Ndiaye, Ndao ile Brahim Darri anlaşamadılar ve top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Babacar, büyük fırsat tepti!

62. dakikada Alanyaspor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Babacar, kaleci Viviano'dan sıyrılıp ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

69. dakikada Karagümrük, hızlı geldi. Orta sahada kapılan top sonrası soldan ceza sahası içine giren Brahim Darri'nin uzak kale direğine yaptığı vuruş, yandan dışarı gitti.

76. dakikada Alanyaspor, yine Babacar ile gole yaklaştı. Sağ çaprazdan ceza sahasına girerken topla buluşan Babacar, önündeki rakibinden kurtulup vuruşunu yaparken Viviano, köşeye giden topu çıkarmayı başardı.

GOL | 81. dakikada Bakasetas'ın pasında savunmanın arkasında kaleci Viviano ile karşı karşıya kalan Babacar, net bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında da gol atan Babacar, son 3 haftada 2 gol, 1 asistlik performans sergilemiş oldu.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Alanyaspor, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan x, Cevdet Kömürcüoğlu x, Yusuf Bozdoğan x

Alanyaspor: Marafona xx, Steven Caulker xxx, Francois Moubandje xx, Juanfran xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Davidson xxx (Tayfur Bingöl dk. 87 ?), Manolis Siopis xxx, Anastasios Bakasetas xx (Fatih Aksoy dk. 87 ?), Efecan Karaca xxx (Ceyhun Gülselam dk. 87 ?), Salih Uçan xxx (Berkan Kutlu dk. 73 x), Adam Bareiro xxx (Khouma Babacar dk. 59 xx)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Ahmet Gülay, Efkan Bekiroğlu, Hasan Ayaroğlu, Mustafa Pektemek

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Karagümrük: Emiliano Viviano xxx, Enzo Roco xx, Ervin Zukanovic xx, Eric Lichaj xx (Ramazan Civelek dk. 70 x), Jure Balkovec xx (Alparslan Erdem dk. 70 x), Alassane Ndao xx, Brahim Darri x (Aatif Chahechouhe dk. 70 x) Lucas Biglia xx, Badou Ndiaye x, Yannis Salibur xx (Zeki Yıldırım dk. 74 x), Artur Sobiech x

Yedekler: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Muhammed Pehlivan, Mevlüt Erdinç

Teknik Sorumlu: Şenol Can

Goller: Davidson (dk. 9), Babacar (dk. 81) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Balkovic (Karagümrük), Salih Uçan (Alanyaspor)