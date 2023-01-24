Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor 'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Akdeniz ekibi, Senegalli forveti Famara Diedhiou'yu sezon sonuna kadar La Liga 2 ekiplerinden Granada'ya kiraladı.

Dieghiou'nun transferi ile ilgili yazılı açıklamada, “Futbolcumuz Famara Diedhiou 2022-2023 sezonu sonuna kadar İspanya’nın Granada takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

Temmuz 2021'de Bristol City ile yollarını ayırması sonrası Alanyaspor'a transfer olan ve Akdeniz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki forvet, bu sezon 2’si Süper Lig, 1’i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere yalnızca 3 maçta forma şansı yakalamıştı.







