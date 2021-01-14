Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezon final oynayan ve kupayı Trabzonspor'a kaptıran Alanyaspor, bu sezon zafere ulaşmak istiyor. Akdeniz ekibi, Erzurum engeleni aşıp çeyrek finale adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor ise deplasmda sürpriz peşinde olacak. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Alanyaspor - Erzurumspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. Ramazan Keleş'in düdük çalacağı ve A Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Kupaya 5. turdan dahil olan Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1'le geçerek rahat bir şekilde turlamıştı. 3. turdan Türkiye Kupası'na katılan Erzurumspor, Karaköprü Belediye'yi 6-2, Adana Demirspor'u 3-2, Erokspor'u 5-1'le geçerek son 16 biletini kapmıştı.

Aytemiz Alanyaspor, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda rakip fileleri 28 kez havalandırırken kalesinde sadece 11 gol gördü. Bu yıl da kupaya iyi başlayan Akdeniz temsilcisi ilk rakibini 5-1'lik net skorla eledi. Kupadaki ikinci rakibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u da evinde ağırlayacak Alanyaspor, çeyrek finale rahat geçmek istiyor. 28 Şubat 2018 - 6 Kasım 2019 tarihleri arasında Alanyaspor'u çalıştıran Mesut Bakkal, bu kez eski takımına karşı sahada olacak. Ayrıca Cenk Ahmet ve Kaan Kanak da daha önce Alanyaspor'da forma giyen oyuncular oldu.



