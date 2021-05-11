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Alanyaspor - Erzurumspor maç sonucu: 2-3 | Erzurumspor küme düştü

BB Erzurumspor Süper Lig'in 41.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak Süper Lig'e veda etti. Kayserispor'un 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige veda etti

11 Mayıs 2021, Salı 22:26 Son Güncelleme:
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Alanyaspor - Erzurumspor maç sonucu: 2-3 | Erzurumspor küme düştü

BB Erzurumspor Süper Lig'in 41.haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi ancak Süper Lig'e veda etti. Kayserispor'un 1 puan almasından ardından 40 puanda kalan BB Erzurumspor, son haftayı BAY geçeceği için lige veda etti

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Alanyaspor maçın ilk yarısında Efecan Karaca'nın penaltı golleriyle 2-0 öne geçti. Devre bitmeden Rashani farkı 1'e indirdi. İkinci yarıda yine Rashani ardından 84.dakikada Cenk Ahmet Alkılıç, BB Erzurumspor'a galibiyeti getirdi ancak bu skor konuk ekibe yetmedi.


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