Alanyaspor - Erzurumspor (CANLI) Alanya - Erzurum canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Alanyaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon final oynayan ve kupayı Trabzonspor'a kaptıran Alanyaspor, bu sezon zafere ulaşmak istiyor. Akdeniz ekibi, Erzurum engeleni aşıp çeyrek finale adını yazdırmanın hesaplarını yapıyor. Erzurumspor ise deplasmda sürpriz peşinde. Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği son 16 tur mücadelesi, tek maç eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek.

Alanyaspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 18.45'te başladı. Ramazan Keleş'in düdük çaldığı ve A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde.

Kupaya 5. turdan dahil olan Alanyaspor, Adanaspor'u 5-1'le geçerek rahat bir şekilde turlamıştı. 3. turdan Türkiye Kupası'na katılan Erzurumspor, Karaköprü Belediye'yi 6-2, Adana Demirspor'u 3-2, Erokspor'u 5-1'le geçerek son 16 biletini kapmıştı.