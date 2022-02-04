Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor Efecan Karaca, Serkan Kırıntılı ve Tayfur Bingöl ile yeni sözleşmelere imza attı. Efecan Kara 2025 yılına kadar, Serkan Kırıntılı 2024 yılına kadar ve Tayfur Bingöl'de 2025 yılına kadar Alanyaspor ile sözleşme imzaladı.

Efecan Karaca sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe 'ye imzası beklenirken iki kulüp başkanının yaşadığı gerilim sonrası transferi gerçekleşmeyen milli futbolcu Efecan Karaca'da Alanyaspor ile sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Farioli'den transfer açıklaması

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin temaslarda bulunduğu Efecan Karaca ile ilgili konuşmuştu. İtalyan teknik adam Efecan Karaca takımda kalacak mı? sorusuna, ''Efecan Karaca, takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor.'' yanıtını vermişti. (Ajansspor)