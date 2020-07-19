Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk edecek. Erol Bulut'un ekibi, evinde 3 puana uzanıp Avrupa şansını son haftaya taşımanın peşinde olacak. Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.

Alanyaspor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Fırat Aydınus'un düdük çalacağı 90 dakika beIN Connect'ten naklen izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Alanyaspor - Denizlispor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N’Sakala, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Sackey, Murawski, Sacko, Recep, Aissati, Rodallega