Süper Lig’in 34. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen Aytemiz Alanyaspor, bugün kümede kalma mücadelesi veren son sıradaki Yukatel Denizlispor’u konuk edecek. Haftalardır ligin dibinden kurtulamayan Horozlar, zorlu Alanyaspor deplasmanından 3 puan çıkarmanın peşinde olacak. Son haftalarda kötü sonuçlar alan Alanyaspor ise rakibini eli boş göndermek istiyor.

Alanyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Denizlispor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Babacar, Bareiro

Denizlispor: Cenk, Fabiano, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Diskerud, Recep, Sagal, Sacko, Mesanovic

Salih Uçan şoku!

Ev sahibi takımda son maçta sakatlanan Salih Uçan maçın kadrosuna alınmadı. Ayrıca Akdeniz ekibinde Efecan Karaca forma giyemeyecek. Denizlispor'da Ahmed Yasin, Mohamed, Özgür Çek sakat, Rodallega ise cezalı.