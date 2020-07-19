Alanyaspor - Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk ediyor. Erol Bulut'un ekibi, evinde 3 puana uzanıp Avrupa şansını son haftaya taşımanın peşinde. Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.

Alanyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?

Bahçeşehir Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Fırat Aydınus'un düdük çaldığı 90 dakika beIN Connect'ten naklen izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.

Alanyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Emircan, Cisse

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega