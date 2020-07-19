Alanyaspor - Denizlispor (CANLI)
Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor, Denizlispor'u konuk ediyor. Trabzonspor zaferiyle rahat nefes alan Horozlar, kazanırsa büyük oranda ligde kalışını resmen ilan edecek. Aksi sonuçta ise matematiksel olarak son haftaya büyük sıkıntı içerisinde girecek. Ev sahibi Alanyaspor’un hedefi ise 3 puanı alıp Avrupa yarışına devam etmek. Alanyaspor - Denizlispor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Süper Lig'in 33. haftasında Avrupa iddiasını sürdüren Alanyaspor, küme düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Denizlispor'u konuk ediyor. Erol Bulut'un ekibi, evinde 3 puana uzanıp Avrupa şansını son haftaya taşımanın peşinde. Süper Lig'de koronavirüs salgını arasından sonra 5 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta şampiyonluk adayı Trabzonspor'u yenerek son veren Yukatel Denizlispor ise Alanyaspor deplasmanına kümede kalışını matematiksel olarak ilan etme umuduyla çıkacak.
Alanyaspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?
Bahçeşehir Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.00'de başladı. Fırat Aydınus'un düdük çaldığı 90 dakika beIN Connect'ten naklen izlenebilecek. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
Alanyaspor - Denizlispor ilk 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Musa, Siopis, Efecan, Bakasetas, Emircan, Cisse
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega