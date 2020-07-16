Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile anlaşmaya vardı

Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Alanyaspor, bu sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden Ceyhun Gülselam ile sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Alanyaspor’un bu sezonki başarılı performansında en büyük pay sahiplerinden biri olan Ceyhun Gülselam, kulübüyle yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Ceyhun’la Akdeniz ekibinin 1+1 yıllık kontrata imzasını atacağı bildirildi.

Savunmanın önünde oynamasına rağmen bu sezon takımına 38 maçta 4 gol ve 5 asistlik katkıda bulunan 32 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü kulüp binasında imzayı atacak.

M. Çağrı Davran