Süper Lig'in 24. haftasında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Evinde oynayacağı maçı kazanmak isteyen Turuncu Yeşilliler, 23. haftada Kayserispor deplasmanından 1 puanla dönmüştü. 24. haftaya 38 puanla 5. sırada giren Alanyaspor, üst sıralardan ayrılmak istemiyor. Son maçında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi ise 26 puanla averajla 13. sırada yer alıyor. 3 maçtır kazanamayan ve alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Rizespor deplasmanda kötü gidişata son vermeyi arzuluyor. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında takımın başında yer alamayan Rumen teknik adam Marius Sumudica da sahada yerini alabilecek.

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

6 Şubat Cumartesi günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. beIN SPORTS MAX HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Davidson, Salih, Tayfur, Bareio

Çaykur Rizespor: Tarık, Scepovic, Emir Dilaver, Meriah, Melnjak, Djokovic, Doğan, Samudio, Fernando, Boldrin, Soderlund

Alanyaspor'da son dakika

Alanyaspor'da geçen hafta sarı kart gören ve cezalı duruma düşen takımın golcü oyuncusu Khouma Babacar bu maçta forma giyemeyecek. Çağdaş Atan'ın, Babacar yerine bir diğer forvet Adam Bareio'ya şans vermesi bekleniyor. Takımda ayrıca sol bek François Moubandje ve Berkan Kutlu sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu iki oyuncu bu maçta sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada deplasmanda oynanacak Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'da son dakika

Konuk ekipte sağlık sorunları sona eren Skoda ve Alberk Koç ile cezasını tamamlayan Fabricio Baiano ve Dario Melnjak takıma katıldı. Tedavi olmak için Almanya’ya giden golcü oyuncu Remy ile İsmail Köybaşı, Tunay Torun ve Eric Sabo kadroda yer almayacak. Dizinde kanama bulunan Damjan Dokovic’in ise kafileye dahil edilse de görev almasının zor olduğu öğrenildi.

Çaykur Rizespor’da sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Boldrin, Emir Dilaver, Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise kart görmeleri halinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde görev alamayacak.