Süper Lig'de ilk mağlubiyetini geçen hafta Beşiktaş deplasmanında alan lider Aytemiz Alanyaspor 8. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile üç puan mücadelesi verecek. Alanyaspor rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Son 3 haftadır Süper Lig'de kaybeden Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde.

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun, Fernandes, Efecan, Bakasetas, Cisse

Çaykur Rizespor: Gökhan - Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic

Ev sahibi takımda Juanfran ve Lokmon Gör sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekipte cezalı futbolcu bulunmuyor. Umar Aminu sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında oynamayacak.

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL



