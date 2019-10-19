Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor liderliğini sürdürmek için kazanmak istiyor. Çaykur Rizespor ise deplasmanda galibiyet peşinde olacak. Peki, Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de ilk mağlubiyetini geçen hafta Beşiktaş deplasmanında alan lider Aytemiz Alanyaspor 8. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile üç puan mücadelesi verecek. Alanyaspor rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Son 3 haftadır Süper Lig'de kaybeden Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde.
Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Alanyaspor - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler...
Alanyaspor: Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun, Fernandes, Efecan, Bakasetas, Cisse
Çaykur Rizespor: Gökhan - Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
ALANYASPOR - Ç. RİZESPOR | TEK MAÇ CANLI İDDAA OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN
Ev sahibi takımda Juanfran ve Lokmon Gör sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Konuk ekipte cezalı futbolcu bulunmuyor. Umar Aminu sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında oynamayacak.
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL