Alanyaspor - Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de ilk mağlubiyetini geçen hafta Beşiktaş deplasmanında alan lider Aytemiz Alanyaspor 8. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor ile üç puan mücadelesi veriyor. Alanyaspor rakibini yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Son 3 haftadır Süper Lig'de kaybeden Çaykur Rizespor ise deplasmanda kazanarak moral bulma peşinde.

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16:30'da başlayan mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Ayrıca Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Çaykur Rizespor 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Çaykur Rizespor: Gökhan, Chatziisaias, Talbi, Abarhoun, Orhan, Melnjak, Abdullah Durak, Diomande, Yan Sasse, Samudio, Boldrin

Ev sahibi takımda Juanfran ve Lokmon Gör sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekipte cezalı futbolcu bulunmuyor. Umar Aminu sakatlığı nedeniyle Alanyaspor maçında oynamayacak.

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL



