Alanyaspor, Caulker ve Borja transferini bitirdi

Alanyaspor transferde atağa kalktı. Takımı takviye etmek isteyen Turuncu-Yeşilliler, Fenerbahçe ’de düşünülmeyen eski oyuncusu Steven Caulker’le yeniden el sıkıştı. Tecrübeli stoperin adı birçok takımla geçiyordu. “Kendimi yeniden buldum” dediği Alanyaspor’dan gelen teklifi kabul eden Caulker’in bugün resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Aytemiz Alanyaspor bu transferin yanı sıra önemli bir hamle daha yapacak. Geçen sezon Akdeniz temsilcisinde kiralık olarak forma giyen Cristian Borja ile de anlaşma sağlanmış durumda. Oyuncu bir sezon daha kiralık olarak Alanyaspor’da ter dökecek. Portekiz kulübüyle 2025’e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun birkaç gün içerisinde takıma katılması bekleniyor.

Efecan ve Tayfur kaldı

Bu arada Alanyaspor’da isimleri sürekli transferde geçen oyuncular Tayfur Bingöl ve Efecan Karaca da takımda kaldı. Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun görüştüğü iki başarılı oyuncunun olağanüstü teklifler gelmemesi durumunda transferi düşünmeyecekleri belirtildi.