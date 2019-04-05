Alanyaspor - Bursaspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor'u Papiss Cisse'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma konuk ekip Bursaspor'un vuruşu ile başladı.

Alanyaspor'da 8.dakikada Cenk Ahmet sakatlandı ve yedek kulübesine çıkmak istediğini iletti. Cenk Ahmet'in yerine Baiano oyuna dahil oldu.

10. dakikada Alanyaspor tehlikeli geldi. Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan N'Sakala, penaltı noktasına pasını gönderdi ancak hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.

11. dakikada ceza sahası sağ çizgisine inen Sural, ön direğe çok sert gönderdi ancak Chedjou topu kornere çelmeyi başardı.

14. dakikada Tunay'ın sert pasını iyi kontrol eden Aytaç, sağa çekti ancak şutu kaleci Haydar'ın kucağında kaldı.

16. dakikada Alanyaspor'un hızlı hücumunda ceza sahasına sarkan Efecan, kaleci Muhammed ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

18. dakikada Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdi ancak Wellinton ile mücadelesinin ardından yerde kaldı. Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

25. dakikada Pasla çıkmak isteyen Bursaspor ceza sahasının hemen önünde topu kaybetti. Papiss Cisse, penaltı noktası üzerinde kaleyi karşısında aldı ve sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahasına sarkan Yusuf, kale önüne çok sert ortaladı ancak kaleci Haydar topu ayaklarıyla kornere çeldi.

42. dakikada ursaspor'da sakatlanan Umut Meraş, yerini Latovlevici'ye bıraktı.

İlk yarı sona erdi.

46. dakikada Bursaspor ikinci yarıya fırtına gibi başladı.Ceza sahası önünde topla buluşan Lima, boş kaleye şutunu göndermek istedi ama kaleci Haydar müthiş bir refleksle topun sahibi oldu.

49. dakikada Efecan Karaca, ceza sahasının önünde şut açısı yakaladı ve çok sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada Alanyaspor'da Sural, yerini Villafanez'e bıraktı.

61. dakikada Bursaspor'un ceza sahası sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta Aytaç topa ayağını uzatmak istedi ancak dokunamadı.

64. dakikada Papiss Cisse, ceza sahasının önünde şut şansı yakaladı. Kaleyi karşısına alan Cisse topu ayağından çıkardı ancak Latovlevici son anda yaptığı müdahaleyle bariz gol şansının önüne geçti.

68. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı! Ozan Tufan, ceza sahasında önünde kalan topa yakın mesafeden sert vurdu ancak top üst direkten döndü.

71.dakikada Bursaspor'da Yusuf Erdoğan'ın yerine Onur Atasayar oyuna girdi.

Cisse sonunda attı!

72.dakikada savunmadan topu orta sahaya kadar taşıyan Cisse, Djalma'nın önüne bıraktı. Djalma'nın ortasını Villafanez kafayla indirdi. Önüne düşen topa çok düzgün vuran Cisse, Alanyaspor'u Bursaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

88.dakikada Djalma oyundan çıktı, yerine İsaac Sackey girdi.

88. dakikada Bursaspor gole çok yaklaştı. Ertuğrul'un indirdiği topa kale ağzında Tunay vurmak istedi ancak yakın mesafeden yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

11'ler

A. Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Tzavellas, Welinton, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Efecan, Campos, Sural, Cisse

Bursaspor: Muhammed, Burak, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Tunay, Saivet, Yusuf, Umut Nayir

Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan bu zorlu karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

6'NCI RANDEVU

Süper Lig'de iki ekip daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3'ünü Bursaspor kazanırken Aytemiz Alanyaspor ise 2 galibiyet elde etti. Sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan maçı yeşil beyazlılar Iasmin Latovlevici ve Aytaç Kara'nın attığı gollerle 2-0 kazandı. Çıktığı iki Alanya deplasmanında ise Bursaspor, birer galibiyet ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BURSASPOR'DA EKSİK ÇOK

Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Yeşil beyazlı ekipte hafta içerisinde sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan Diafra Sakho, Alanya kafilesinde de yer almadı. Deneyimli oyuncunun yanı sıra sakatlığı olan Abdullahi Shehu ve antrenman eksikliği bulunan Barış Yardımcı da kadroya dahil edilmedi. Yeşil beyazlı ekipte Tunay Torun ise uzun bir aradan sonra ilk kez kafileye dahil oldu. Aytemiz Alanyaspor'da ise Obi ve Steven Caulker sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Her ekipte de cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

DEPLASMAN KABUSU

Bursaspor, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısından itibaren deplasmanda oynadığı maçlarda zorluk yaşıyor. Yeşil beyazlılar dış sahada oynadığı son 22 lig maçında yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bu mücadelelerin 7'sinde berabere kalan Bursa temsilcisi, 13 mücadelede ise sahadan puansız ayrıldı. Samet Aybaba'nın öğrencileri bu sezon ise deplasmanda çıktığı 12 maçta 10 puan topladı. Bu süreçte bir galibiyet alan yeşil beyazlılar, 7 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 4 kez de mağlup oldu. Bursaspor deplasmanda ise son 5 maçtır kazanamıyor.

ALANYA EVİNDE GÜÇLÜ

Bursaspor'un deplasman grafiğine nazaran Aytemiz Alanyaspor da iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çekiyor. Akdeniz temsilcisi ligde topladığı 34 puanın 24'üne evindeki maçlarda ulaştı. Sahasındaki 13 maçta 7 galibiyet elde eden Aytemiz Alanyaspor, 3'er kez sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Ligde 7 maçtır evinde yenilmeyen Akdeniz ekibi, Süper Lig tarihindeki en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşarken, bu maçların 4'ünden de galibiyetle ayrıldı.

YILDIZLAR BELİRLEYECEK

İki takımın da bu maç için önemli kozları olacak. Bursaspor'da Sakho'nun yokluğunda gol yollarında Umut Nayir'in görev alması beklenirken, Tunay Torun da uzun bir süre sonra yeniden sahalara dönecek. Orta alanın dinamosu konumundaki Aytaç Kara ile de özel ilgilenen Samet Aybaba, deneyimli oyuncu ile özel bir görüşme yaparak beklentilerini aktardı. Yeşil beyazlılarda Aytaç Kara takımın en golcü ismi (5) olmasıyla dikkat çekiyor. Akdeniz temsilcisinde ise Cisse 12 golle takımın en skorer oyuncusu olurken, Junior Fernandes'in 5, Djalma Campos'un 4 golü bulunuyor.

İLK YARIDAKİ MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

Aytemiz Alanyaspor - Bursaspor mücadelesini yönetecek hakem Halil Umut Meler, daha önce bir kez iki takımın karşılaşmasında düdük çaldı. Bu sezonun ilk yarısında Bursa'da oynanan ve Meler'in düdük çaldığı maçta kazanan 2-0'lık skor ile yeşil beyazlılar oldu. Meler daha önce Bursaspor'un 11 maçını yönetti. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ise Meler'in yönettiği 10 maçta 4 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı.







