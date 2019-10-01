Alanyaspor, Beşiktaş’a meydan okudu

Ligin namağlup tek takımı olan ve 14 puanla liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor gelecek haftalar için iddialı...

Başarılarının tesadüf olmadığını söyleyen Akdeniz ekibinin Futbol Şube Sorumlusu Fahri Özçelik, zirveyi hak ettiklerini dile getirdi.

Beşiktaş maçı öncesinde FANATİK’e konuşan Özçelik, iddialı açıklamalarda bulundu.

İşte Özçelik’in sözleri: “Bu hafta Beşiktaş’la oynayacağız. Her ne kadar sıkıntılı dönemden geçseler de sonucunda Beşiktaş’a rakip olacağız. Hiçbir maç kolay değil. Zirve yarışını yenilgisiz sürdürmek için mücadele edeceğiz. Tek amacımız kazanmak”

‘Liderliği hak ediyoruz’

“Şu anda Süper Lig’de lideriz. Bunun tesadüf olmadığını oynadığımız futbolla gösterdik. Lige iyi başladık. Son iki haftada tökezledik gibi gözüksek de hala yenilgimiz yok. Skordan çok oynadığımız pozitif futbol beğeni kazanıyor. Bu da Alanyaspor’un liderliği hak ettiğini gösteriyor. Tüm bu durumlar da bizim özgüvenimizi artırıyor.”

Tunç Kayacı | FANATİK ÖZEL