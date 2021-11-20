Alanyaspor-Beşiktaş maçı son dakika gelişmeleri

Beşiktaş ’ta teknik direktör Sergen Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki maçta ilk 11’de son Trabzonspor karşılaşmasına göre 2 değişikliğe gitti. Alanyaspor karşısında Teixeira’nın yerine Hutchinson, Güven Yalçın’ın yerine de Kenan Karaman’a görev verildi. Beşiktaş’ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N’Sakala, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, De Souza, Ghezzal, Pjanic, Hutchinson, Larin, Kenan Karaman 11’iyle çıktı.

İki takım arasında oynanan son 5 karşılaşmada Beşikaş’ın üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı takım, Akdeniz ekibiyle oynadığı 4 maçı kazanırken bir karşılaşmayı da kaybetti.

Öte yandan Beşiktaş, ligde oynadığı son 3 deplasman maçını kazanamadı. Siyah-beyazlı ekip, Altay’a 2-1, Medipol Başakşehir’e 3-2 ve Atakaş Hatayspor’a 1-0 mağlup oldu.

Aytemiz Alanyaspor’da 3 değişiklik

Süper Lig’de teknik direktör Bülent Korkmaz ile ilk yenilgisini son lig maçında Çaykur Rizespor deplasmanında yaşayan Alanyaspor, Beşiktaş’ın bir puan önünde ligde 6. sırada yer alıyor.

Turuncu-yeşilli takımda Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gidilirken, Milunovic’in yerine Mevlja, Efkan Bekiroğlu’nun yerine Fatih Aksoy, Candeias’ın yerine de Davidson görev aldı.

Son 5 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan turuncu-yeşilli ekipte Cristan Borja, sakatlığı nedeniyle karşılaşma kadrosunda yer almadı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Fatih Aksoy, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar 11’iyle çıktı.

Beşiktaş ile Süper Lig’de 10 maç oynayan Alanyaspor, 8’ini kaybetti, birini kazandı, bir maç ise berabere sona erdi. (AA)