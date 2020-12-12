Süper Lig’de çıktığı son 3 maçta; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa’yı yenerek zirveyle arasındaki farkı kapatan Beşiktaş, ligin flaş takımı Alanyaspor’a konuk oluyor. Siyah-beyazlılarda hedef zorlu periyotta 4’te 4 yapmak. Son iki maçını kaybeden Alanyaspor ise Beşiktaş maçına çıkış gözüyle bakıyor.

İşte 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Tayfur Bingöl, Bakasetas, Berkan Kutlu, Siopis, Davidson, Bareiro, Babacar

Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

Beşiktaş'ın yedekleri: Ersin, Nsakala, Vida, Serdar, Oğuzhan, Necip, Mensah, Nkoudou, Güven, Atakan

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

13 Aralık Pazar günü saat 19.00’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

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Lige iyi bir giriş yapamayan ancak son 6 lig maçında 5 galibiyet alarak üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatan Beşiktaş, zirve yarışı için kritik bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray’ın bay geçtiği haftada 23 puanlı rakiplerinden Alanyaspor’a konuk olacak olan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanması halinde hem Alanyaspor hem de Galatasaray’la arasındaki puan farkını 1’e indirmeyi başaracak. Son 3 maçında Başakşehir’i 3-2, Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-3 ve iç sahada Kasımpaşa’yı 3-0 yenerek 9 puan toplayıp, rakip filelere 10 gol atan Sergen Yalçın’ın ekibi, performansını üst seviyeye taşıdı.

Çağdaş Atan kulübede olacak

Sezona çok iyi bir giriş yapan ve ilk haftadan itibaren liderlik koltuğunu alan Alanyaspor, son 2 maçta ise düşüşe geçti. Gençlerbirliği deplasmanında 2-1 kaybedip son dakikada da penaltı kaçıran Akdeniz ekibinde, Teknik Direktör Çağdaş Atan bu maçta kırmızı kart görmüştü. Hafta içinde erteleme mücadelesinde Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor, İzmir’den de 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 2 maçtan puansız ayrıldı. Tahkim kurulu, Çağdaş Atan’a verilen 2 maçlık cezayı 1 maça indirirken, Sergen Yalçın’ın eski yardımcısı olan Çağdaş Atan, eski kulübü karşısında kulübedeki yerini alabilecek. Beşiktaş maçı öncesinde Alanyaspor’da eksik isimler bulunuyor. Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ufuk Ceylan, Steven Caulker ve Moubandje sakat, Salih Uçan ise cezalı durumda.

Beşiktaş’ın yenilgisi yok

İki ekip bugüne kadar resmi maçlarda 8 kez karşı karşıya geldi. Tamamı lig maçı olan bu mücadelelerde Beşiktaş’ın rakibine karşı yenilgisi bulunmuyor. 2018-2019 sezonunda ligin ilk yarısında Alanya’da oynanan karşılaşma golsüz beraberlikle tamamlanırken, kalan 7 maçın tamamını Beşiktaş kazandı. Bu maçlarda Beşiktaş, rakip kaleye 17 gol atarken, Alanyaspor ise rakibine 5 golle cevap verdi.

ESKİ TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ ARAYACAKLAR

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının bir diğer dikkat çeken tarafı da her iki takımın teknik direktörlerinin eski takımlarına karşı görev yapacak olması. Ayrıca Sergen Yalçın daha önce ekibinde yer alan ve Aytemiz Alanyaspor’un başında görev yaparken de birlikte çalıştığı Çağdaş Atan ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrası cezası 2 maçtan tek maça indirilen Çağdaş Atan, cezasını Göztepe maçında çekti. Her iki takımın teknik direktörü de birbirlerine karşı 3 puan almak için sahanın kenarında olacak.







