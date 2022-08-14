Süper Lig 'de 2. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Günün heyecanlı geçmesi beklenen maçında Alanyaspor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi verecek. Alanyaspor kendi sahasında Beşiktaş'ı yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Sezona Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak ve saat 21.45'te Alanya Oba Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ekrem Kan yapacak.

Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Yusuf, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Ferhat, Leroy Fer, Efkan, Yusuf, Eduardo, Candeias

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Ghezzal, Salih, Kartal, Gedson, Muleka, Weghorst

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Atiba Hutchinson, Josef de Souza ve Welinton Souza'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Cenk Tosun yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Alanyaspor'da ise Efecan Karaca'nın sakatlığı bulunuyor.

Beşiktaş rakibine karşı üstün

İki takım ligde 12 kez karşı karşıya gelirken, bunların 9'unu Beşiktaş kazandı. Taraflar arasında sadece bir maç berabere tamamlanırken, Alanyaspor rakibine 2 kez üstünlük kurabildi.

Siyah-beyazlı takım, 2016-2017 sezonundan itibaren Süper Lig'de mücadele eden Alanyaspor ile yaptığı ilk 5 maçtan galibiyetle ayrılırken, sonrasındaki 4 maçta ise bir beraberlik ve 3 galibiyet aldı.

Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini 2020-2021 sezonunda 2-1'lik skorla elde ederken, geçen sezon yine evinde rakibine 2-0 üstünlük kurdu. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Beşiktaş 4-1 kazandı.

Siyah-beyazlı takım oynanan 12 maçta 25 gol atarken, Alanyaspor ise fileleri 10 kez havalandırdı.



