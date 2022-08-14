Alanyaspor - Beşiktaş maçı iddaa oranları!

Geçtiğimiz sezonu 64 puanla 5. sırada bitiren ve Avrupa kupalarına katılma şansını 1 puanla kaçıran Alanyaspor , yeni sezona 4-2'lik Fatih Karagümrük galibiyetiyle başladı. Francesco Farioli ile devam ediyorlar; Serkan Kırıntılı, Juanfran ve Nemanja Milunovic gibi tecrübeli (37, 33 & 33) isimlerle sözleşme yenilemediler. Savunmaya Jure Balkovec, orta alana Arnaud Lusamba ve Idrissa Doumbia (kiralık), forvete Zinedine Ferhat takviyeleri yaptılar. Erencan Yardımcı'yı 1 sezon daha kiraladılar. İlk hafta kalede Marafona değil, altyapıdan yetişen Yusuf Karagöz vardı. Stoperlerden biri Menemenspor'dan aldıkları Furkan Bayır'dı; orta alanda altyapıdan yetişen bir diğer isim Yusuf Özdemir forma giydi. Sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ve Famara Diedhiou büyük ihtimalle Beşiktaş karşısında oynamayacak. Umut Güneş maç saati netleşecek.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Rachid Ghezzal'in 90+6'da attığı golle Kayserispor'u 1-0 yenerek yeni sezona giren Beşiktaş'ta Welinton, Atiba Hutchinson ve Josef de Souza sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. Cenk Tosun da cezası sebebiyle forma giyemeyecek... Teknik direktör Valerien Ismael uzun süre 3'lü savunma ile takımı çalıştırdıktan sonra ligin ilk maçına 4'lü ile başladı. Alanya deplasmanında da 4'lü ile devam edecektir. Beklerde Valentin Rosier ve Arthur Masuaku izlemeye devam ederiz; stoperde Romain Saiss banko, partneri Emrecan Uzunhan olabilir. Orta alanda Gedson Fernandes, hücum merkezinde Wout Weghorst, sağ açıkta Rachid Ghezzal yeri garanti olan diğer isimler... Gedson'la orta alanı üçleyecek 2 forma için 4 aday var: Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Necip Uysal, Salih Uçan.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor ile Beşiktaş arasında, Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan son 3 maç "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçta "beraberlik" çıkmadı! (Beşiktaş 5G - Alanyaspor 2G)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu! %31'lik kesim siyah-beyazlı ekibin zorlu Alanya deplasmanından 3 puanla döneceğini düşünüyor... %20'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CAN TONGO’NUN TAHMİNİ

Kayserispor karşısında Beşiktaş’ı pek beğenmedim. Büyük takım refleksi gösteren Beşiktaş, 3 puanı almasını bildi. Alanya’nın bu maçta son derece iyi mücadele etmesini bekliyorum. İç sahada Alanya kaybetmez.