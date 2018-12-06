Süper Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Ankaragücü ve Galatasaray'ı mağlup ederek çıkışa geçerek zirve yolunda önemli puanları hanesine yazdıran Beşiktaş 15. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş haftanın açılış maçında Sergen Yalçınlı Alanyaspor'u deplasmanda yenerek son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son iki maçta bir galibiyet bir de mağlubiyet alan Alanyaspor ise evinde rakibini yenmenin hesaplarını yapıyor.

Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

7 Aralık Cuma günü Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Alanyaspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Alanyaspor: Haydar, Baiano, Tzavellas, Welinton, Sackey, Efecan Karaca, Junior Fernandes, Maniatis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Necip, Vida, Adriano, Medel, Dorukhan, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın (Vagner Love)

Ev sahibi Alanyaspor'da MBilla, Barış, Ufuk ise sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Siyah-beyazlı takım, 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonunda 24 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Ligde 5 galibiyet ve 9 yenilgi alan Aytemiz Alanyaspor ise 15 puanla 13. sırada yer alıyor.

5 oyuncu sakat

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Ryan Babel, Enzo Roco, Caner Erkin ve Jeremain Lens’in yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Galatasaray derbisinde riske edilmeyen ancak hafta içindeki antrenmanlarda takımla çalışan Gökhan Gönül ise Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alabilecek.

Aytemiz Alanyaspor ile maçlar

Süper Lig’de daha önce Aytemiz Alanyaspor ile 4 kez karşılaşan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tamamını kazandı. Ligin 2016-2017 sezonunda rakibiyle yaptığı iki maçı da 4-1’lik skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 2017-2018’de ise sahadan 2-1 ve 1-0’lık galibiyetlerle ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor’a 4 maçta 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 3 gol gördü.

Adriano sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta üç sarı kartı bulunan Adriano Correia, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarında sarı kart gören Adriano, yarınki mücadelede de aynı durumu yaşarsa Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Atiba Hutchinson rekor için sahaya çıkacak

Beşiktaş’ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmada rekor için forma bekleyecek.

Hutchinson, teknik direktör Şenol Güneş’in Alanya’da şans vermesi halinde Beşiktaş’ın Süper Lig’de en çok görev alan yabancı oyuncusu unvanını elde edecek.

Siyah-beyazlılarda 6. yılını geçiren 35 yaşındaki oyuncu, sezon başında takımdan uzak kaldı. Bu sezon 9 lig maçında görev yapan ve toplamda 156 kez Beşiktaş forması altında sahaya çıkan Hutchinson, siyah-beyazlıların eski futbolcusu Tomas Sivok’u yakaladı.

Kanadalı orta saha oyuncusu, Şenol Güneş’in Alanya deplasmanında kendisini oynatması halinde 157. lig maçına çıkacak ve Beşiktaş’ın ligde en çok forma giyen yabancı ismi olacak.

Çek stoper Sivok, Beşiktaş’ta 2008 yılından itibaren 156 lig maçında forma giymişti.

Beşiktaş kariyeri Trabzonspor maçıyla başladı

Atiba Hutchinson’ın siyah-beyaz günleri 2013-2014 sezonunda ligin ilk haftasındaki Trabzonspor maçıyla başladı.

Beşiktaş’ın Trabzonspor’u 2-0 yendiği maçta 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, istikrarını koruyarak rekor kırma aşamasına kadar geldi.

Kanadalı oyuncu, siyah-beyazlılardaki ilk sezonunda 30 lig mücadelesinde görev aldı.

İstikrarıyla damga vurdu

Atiba Hutchinson, Beşiktaş’ta özellikle istikrarıyla dikkati çekti.

Siyah-beyazlı formayla 2014-2015’te yine 30 lig maçına çıkan tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 34 maçın tamamında görev aldı.

Ligde 2016-2017’de 28 karşılaşmada şans bulan Hutchinson, geçen sezon ise 25 karşılaşmada forma giydi.

En uzun ayrılığı son 2 sezonda yaşadı

Hutchinson, Beşiktaş kariyerindeki en uzun ayrılığı ise son iki sezonda yaşadı.

Geçen sezonun bitimine yakın dönemlerde yaşadığı sakatlıktan dolayı ligin son 5 haftasındaki Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor ve Demir Grup Sivasspor maçlarını kaçıran tecrübeli oyuncu, bu sezonun ilk 5 haftasında da takımdan uzak kaldı.

Süper Lig’in bu sezonundaki Akhisarspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında oynayamayan Hutchinson, iyileşmesinin ardından Kadıköy’deki Fenerbahçe derbisi ile formasına kavuştu.

Atiba Hutchinson, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından üst üste 8 lig mücadelesinde daha görev alarak Sivok’un rekoruna ortak oldu.

İki şampiyonluk yaşadı

Kanadalı futbolcu Beşiktaş kariyerinde iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında üst üste alınan iki şampiyonlukta istikrarıyla takımına katkı verdi.

Rekoru daha da geliştirebilir

Hutchinson, istikrarını koruması halinde olası rekorunu daha da geliştirme fırsatını elinde bulunduruyor.

Alanyaspor maçında rekor için forma bekleyecek Atiba Hutchinson, sezonun devamında bu unvanını daha da geliştirme fırsatını elinde tutuyor.

Sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Kanadalı oyuncu, Alanyaspor maçıyla kalan 20 haftada görev almaya devam ettiği takdirde rekoru 176 maça çıkarabilecek.

8 gol attı

Kanadalı defansif orta saha oyuncusu, Beşiktaş’ta forma giydiği 156 lig maçında toplam 8 gol kaydetti.

Hutchinson, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında birer, 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 sezonlarında ise ikişer gol atmayı başardı.

Deneyimli oyuncu, Beşiktaş kariyerinde lig maçlarında toplam 11 sarı, 2 kırmızı kart gördü.



