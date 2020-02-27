Alanyaspor - Beşiktaş ( CANLI )

Süper Lig’de son 2 maçta 1 puan alabilen Beşiktaş, 24. haftada Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son iki maçını 1-0'lık skorlarla kaybeden ve zirve yarışında gerileyen Alanyaspor Beşiktaş'ı yenerek kötü gidişini durdurma peşinde. Beşiktaş ise deplasmanda galibiyet arayacak. Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

(CANLI ANLATIM)

Alanyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele başladı...

12.Dakika - Alanyaspor'da Ceyhun Gülselam ortaya yaptı. Papis Cisse'den önce Karius topun kontrolünü sağladı.

13.Dakika - Lens ile sol taraftan geldi Beşiktaş. Onun vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.

17.Dakika - Nkodou ile bu kez gole yaklaştı Beşiktaş. Sol taraftan içeriye sokulan Fransız futbolcu topu kaleci Marafona'ya nişanladı.

21.Dakika - Efecan Karaca Karius ile karşı karşıya kaldı. Alman kaleciyi geçmesine rağmen açısı kapana Efecan golü atamadı.

24.Dakika - Burak Yılmaz gole çok yaklaştı. Burak'ın vuruşunda Marafona gole izin vermedi.

GOOOL - 37. dakikada Alanyaspor Junior Fernandes'in golü ile Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

39.Dakika - Burak Yılmaz'ın pasında Gökhan Gönül gole çok yaklaştı. Marafona ile karşı karşıya kalmıştı az farkla top dışarıya gitti.

43.Dakika - Atiba ceza sahasına sokuldu sert şutu az farkla auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

51.Dakika - Atiba'nın vuruşu direkten dışarıya çıktı. Beşiktaş gole çok yaklaştı.

53.Dakika - Yaşanan karambolde Vida müsait pozisyonda topu dışarıya attı.

GOOOL 70. dakikada Elneny'nin pasında Burak Yılmaz durumu 1-1 yaptı.

GOOOL 87. dakikada kazanılan penaltı sonrası Burak Yılmaz skoru 2-1'e getirdi.

Alanyaspor - Beşiktaş 11'ler

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Nkodou, Lens, Tyler Boyd, Burak Yılmaz









Alanyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Alanya’da Bahçeşehir Okulları Stadı’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Beşiktaş, ligin son 2 haftasında 1 puan alabildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor’u 2-1 ve Gaziantep FK’yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ligin son iki maçında 22. haftada Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu, 23. haftada ise Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ligde 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 37 puanla 7. sırada bulunuyor. Aytemiz Alanyaspor ise 11 galibiyet, altışar beraberlik ve yenilgiyle 39 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.

Son 4 deplasman maçında bir galibiyet

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son 4 maçta sadece bir kez kazanabildi. Çaykur Rizespor’a üstünlük kuran Beşiktaş, Fenerbahçe’ye 3-1, Göztepe’ye 2-1 ve Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu.

6 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Kritik haftalara giren Beşiktaş’ta 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, Alanyaspor maçında sarı kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında cezalı olacak.

Ljajic hazır

Trabzonspor maçı öncesindeki antrenmanlara hastalığı nedeniyle çıkamayan ve bu maçta görev alamayan Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayabilecek duruma geldi. Sakatlıkları nedeniyle hafta başındaki antrenmana çıkamayan Caner Erkin, Kevin-Prince Boateng ve Georges-Kevin N’Koudou’da sıkıntı bulunmuyor. Henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz’ün ise yarınki karşılaşmada görev alması beklenmiyor.

Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor’a yenilmedi

Beşiktaş’ın Süper Lig’de rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 6’sını siyah-beyazlı ekip kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor ligde ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken, siyah-beyazlı ekip iki maçı da 4-1 kazandı. Beşiktaş, 2017-2018 sezonunda oynanan maçlarda rakibine 2-1 ve 1-0 üstünlük kurdu. 2018-2019 sezonunun ilk maçında iki takım 0-0 berabere kalırken, ikinci devredeki mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise rakibini 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, 7 maçta rakibine 15 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.