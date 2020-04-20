2011’d e Alanyaspor’da başkanlık görevine gelen Hasan Çavuşoğlu, 9 senedir Güney ekibin patronu. 5 yılda takımı 2.Lig’den Süper Lig’e taşıyan, ekonomisi en düzgün ekiplerden biri haline getiren Çavuşoğlu, FANATİK’in sorularını yanıtladı. Erol Bulut-Fenerbahçe iddialarından, Merih Demiral’e; çalıştığı hocalardan, kulüplerin şu anki maddi durumuna kadar tüm sorularımıza yanıt veren Çavuşoğlu, önemli açıklamalar yaptı...

‘Oyuncularda sorun yok’

■ Korona virüs sonrası ne gibi önlemler aldınız? Süreç Alanyaspor açısından nasıl ilerliyor?

Herkes evinde. Testlerde sorun yok. Ekstradan yaptırmak isteyenlere de söyledik, yaptırabilirsiniz diye. Oyuncularımıza evlerinde program verdik. Aileleriyle ben de sık sık konuşuyorum. Tercümanım vasıtasıyla isteklerini, arzularını soruyoruz. Sıkıntıları var mı diye takipteyiz. Umarım bu günler bitecek.

“Kulüplerin sıkıntısı büyük”

■ Oyuncu ödemelerini yapabiliyor musunuz? Avrupa’d a da her kulüp sıkıntıda. Sizin bir yaptırımınız olacak mı?

Şu aşamada futbol kulüpleri açısından maddi konu önemli. Biz Kulüpler Birliği olarak konuşuyoruz. İstişare halindeyiz. 4-5 büyük kulüp burada daha net ve ciddi adım atmalı, öncü olmalı. Onların adımıyla biz de Anadolu kulüpleri olarak harekete geçeriz. Herkes kendi kafasına göre bir şey yaparsa olmaz. Bir komite kuruldu. Zararlarla, gider ve gelirlerle ilgili. Maç oynanmadığı için tüm gelirler gitti. Yayıncı kuruluş da ödeme yapmadı. Onunla alakalı TFF ile temastayız. Kulüpler Birliği Başkanımız (Mehmet Sepil) konuşacaktır. Oyunculara, personele para vermemiz lazım. Alanyaspor’un çok borcu olmadığı için şimdiye kadar pek zorlanmadık fakat her kulüp aynı değil. Eğer yayıncı kuruluş ödeme yaparsa, mağduriyet giderilir gibi.

‘Sahtekar menacer kapıdan giremez’

■ 2011’de göreve geldiniz. Takım 2. Lig’deydi. Aradan geçen 9 sene... Doğru kulüp yönetiminin sırrı nedir sizce?

Başarılı olmanın en büyük yolu, doğru yönetim bana göre. Koordineli bir çalışma. Geldiğimiz kulüp bataktaydı. Tek başına tesisleşme veya şehir desteği yetmez.Bizim tesisimiz yeni yapılıyor. Şehirden maddi anlamda destek alabilmiş değiliz. Sağolsun taraftarımız yanımızda her zaman. 9 yıldır aynı yönetim kurulu ile çalışıyorum. Ayrıca futbolun içinden gelmiş olmam da etkili. Futbolculuk yaptık, antrenör belgem var. Daha önce 6 sene başkan yardımcılığı ve futbol şube sorumluluğu görevlerinde bulundum. Ve elbette menacer ilişkileri... Her menaceri kulübe sokmam. Çok sahtekarlık yakaladım.Bazıları benden randevu bile alamaz. 2-3 yıldır Cenk Melih Yazıcı var. Benim manevi oğlum. Bir futbolcu varsa onun vasıtası ile görüşüyoruz. Dürüst, güvenilir, para pulda gözü olmayan biri. Kariyer hedefi var. Türkiye’de pek çok kulüp onu çağırdı ama bırakmadım. Başakşehir’e Crivelli’yi mesela Cenk götürdü. Bizim listemizdeydi ama bonservisi yüksek olunca alamadık.

"Hocamız isterse sözleşme uzatırız"

■ Erol Bulut’a Fenerbahçe’nin ilgisi çok konuşuldu. Ve sizin, “Teklif gelirse yolunu açarız” sözünüz. Hoca gidecek mi?

Ben o sözü, basında çıktığı gibi söylemedim. Teklif gelsin diye bekliyoruz sanki! Zaten sezonun bitimine 8 maç kalmış. Şu aşamada ne hocamız gider, ne biz bırakırız. Erol hocam takımın başında. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Anlaşabilirsek, uzatırız. Uzatsak dahi büyük takımdan teklif gelse, hoca gitmek istese hayır mı diyeceksin. Genç adam, hedefleri var. Daha yüksek noktalara ulaşmak isteyene bizde müsade verilir. Daha önce Emre Akbaba’da aynısını yaptık. Merih yarım sezon oynadı gitti. Teklif geldi, yollarını açtık. Ama net şekilde söylüyorum, ne Fenerbahçe bizimle iletişime geçti ne de hocaya bir teklif geldi. Ali Koç Başkan beni aradı. “Basında çıkanlara inanmıyorsun değil mi” dedi. “Yok” dedim. Hoca burada mutlu. Uzatmak isterse, uzatırız. Zaten bizi bırakıp hiçbir Anadolu takımına gitmez. Erol hocanın geleceği çok parlak. Sergen hoca gibi aynı. Kapasitesi, yeteneği, bilgisi var. Her büyük takımı çalıştırır. Sergen hoca bizde başarılı olmasa Beşiktaş’a gidemezdi. Emre Akbaba, Merih, bizde yeniden doğan Ozan Tufan. Biz sadece futbolcu çıkarmıyoruz, Alanyaspor olarak hoca da yetiştiriyoruz.”

"En rahat çalışılan kulübüz"

Çok hocayla çalıştınız. İçlerinde en beğendiğiniz hangisiydi. Karakter anlamında değil, çalışma tarzı için soruyorum...

Açıkçası biz her hocayla düzgün çalıştık. Hepsinden bir fayda gördük. Ayrılırken de hiç gönül kırıklığı olmadı. Hüseyin Kalpar, Mehmet Altıparmak, Mesut Bakkal, Safet Susic, Hikmet hoca, Sergen hoca ve Erol hoca... Onların hepsi en rahat çalıştıkları kulüp olarak bizi gösterir. Başkan olarak da beni söyler. Hepsinden memnunum Allah’a şükür. Şimdi Erol hoca var. Çok düzgün, dürüst. Sergen hoca da mesela. Sadece işini yapardı. Ben gereken desteği veririm, her zaman yanlarında dururum. Onlar da bu güvenle çalışırlar. Futbolcu, saha içinde patronun teknik adam olduğunu bilir.

'Merih'i almadan gelme' dedim

Peki Merih Demiral... Onu aldığınızda böyle bir patlama yapacağını bekliyor muydunuz? Mucizevi bir yükseliş çünkü...

Merih’in böyle olmasını ben ilk günden bekliyordum. İnanmasam, güvenmesem zaten almam. Portekiz kulübündeydi. İzleme fırsatım oldu. Cenk’e, “Hemen git al, almadan da yanıma gelme” dedim. Satın olma opsiyonlu getirdik. Çocukta ayrı bir yetenek var. Çok belli. O zaman bile ne yapacak bu adamı diyenler vardı. Yönetimin içinde dahi faydalı olmayacağını düşününler oldu. Ama biz o şansı verdik çünkü o şansa ihtiyacı vardı. Mesut hoca oynattı. Sergen hoca da zaten görür görmez, kalitesini anladı. Değişik bir stoper. Onu görmemek, futboldan anlamamak demek. Yolu açık olsun. Evladım gibi. Sık sık konuşuyoruz. İnşallah sakatlık sonrası sağlıklı dönecek. Milli maçların bu süreçte olmaması bir anlamda onun şansı belki. EURO 2020 de ertelendi. Kısmeti böyleymiş

Safa Can Konuksever