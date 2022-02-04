Temmuz 2013'ten bu yana Alanyaspor forması giyen ve takım kaptanlığına yükselen Efecan Karaca, Akdeniz ekibi ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile anılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

'Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı'

İmza töreninde konuşan Çavuşoğlu, Fenerbahçe iddialarını doğruladı ve “Bizden kaynaklanan hiçbir sorun olmadığını söylemek isterim. Anlaşılmıştı ancak sonradan olmadı. Kulübümüzden kaynaklanan bir sorun olmadı, bunu da belirtmek isterim” dedi.

'Bir hafta benim için çok zor geçti'

Başkanın ardından söz alan Efecan da kendisi için zor bir hafta olduğunu vurguladı, “Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Bir hafta benim için çok zor geçti. Kafa karışıklığı olabilir. Başkan ve yöneticilerimiz kafamın rahatlaması için ellerinden geleni yaptılar. Burası benim evim. 3 yıl daha uzattık. Başkanımıza, hakkımda söyledikleri için çok teşekkür ederim. 9 yıldır buradayım. İnşallah 9 yıl nasıl katkı sağladıysam bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye ve savaşmaya davam edeceğim.” dedi.







