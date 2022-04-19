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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı.

19 Nisan 2022, Salı 21:22 Son Güncelleme:
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Alanyaspor, Başkan Çavuşoğlu'nun doğum gününü kutladı

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun doğum günü teknik ekip, futbolcular ve kulüp personeli tarafından antrenman öncesi kutlandı.

İlk olarak kısa bir konuşma yapan Başkan Hasan Çavuşoğlu, büyük bir aile olduklarını belirterek, kutlamaya katılan takıma teşekkür etti. Daha sonra takım kaptanı Efecan Karaca, futbolcular tarafından imzalanan çerçeveli formayı Başkan Çavuşoğlu'na hediye etti.

Daha sonra pastanın mumlarını söndüren Başkan Hasan Çavuşoğlu, teknik ekip, futbolcular ve personel ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

ANTALYA (İHA)

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