Alanyaspor - Başakşehir maçının öne çıkan rakamları

Alanyaspor ile Başakşehir arasında oynanan son 5 Süper Lig maçı sadece 6 gole sahne olurken Alanyaspor 4 gol atarken Başakşehir 2 gol atma başarısı gösterdi.

Alanyaspor, son maçta Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Ligin ilk yarısının tamamlanmasından sonra Bülent Korkmaz'ın yerine Fatih Karagümrük ile dikkatleri üzerine çeken Alanyaspor'un yardımcı antrenörü olan genç İtalyan teknik direktör Farioli getirildi. Farioli, takımlarının dinamik, yüksek tempolu, hücum eden bir oyun oynamasını seviyor, bu nedenle 2020'deki Alanyaspor'a geri dönüşü bekleyebiliriz.

Başakşehir, Trabzonspor ile golsüz berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun takımı, gerekirse son derece iyi savunma yapabileceklerini ve ülkedeki en güçlü hücum hattına karşı kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. Alanyaspor'a karşı temkinli başlamalarını ve hızlı ataklarla fırsat kovalamalarını bekleyebiliriz.

Menajer değişikliği bazen çok olumlu bir başlangıç ​​etkisine sahip olsa da, Başakşehir, Alanyaspor için çok güçlü bir rakip. Mücadelede deplasman galibiyeti muhtemel.







