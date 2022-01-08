Alanyaspor , Süper Lig 'in 20. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Yeni teknik direktörü Faioli yönetiminde ilk maçına çıkmayan hazırlanan Alanyaspor, koronavirüs şokuyla sarsılmıştı. İtalyan teknik adamla birlikte 7 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personeli koronavirüse yakalanan Akdeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyet çıkarmaya çalışacak. Emre Belözoğlu yönetiminde fırtına gibi esen ve 11 maçtır kaybetmeyen Başakşehir ise çıkışını sürdürmek için sahaya çıkacak. Alanyaspor, 28 puanla 8. sırada. Başakşehir ise 33 puanla 3. basamakta.

Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak Alanyaspor-Başakşehir maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Alanyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Serkan, Juanfran, Milunovic, Mevlja, Tayfur, Fatih, Umut, Novais, Efecan, Davidson, Babacar

Başakşehir: Muhammet, Ömer Ali, Ndaiyishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Aleksic, Chadli, Deniz, Okaka