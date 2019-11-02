Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)
Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Peki, Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Haftanın en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Lider Alanyaspor, şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Evindeki 4 maçtan 10 puan çıkartan Erol Bulut’un takımı yine çok iddialı. Başakşehir ise geçen haftaki 2-2’lik Trabzon beraberliğini telafi etmek istiyor. Alanya’da eksikler Juanfran ve Lokman. Başakşehir’de de Aleksic.
Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.
Alanyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:
Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, J.Fernandes, Bakasetas, Cisse
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Guldbrandsen, Crivelli
Geçen hafta Gaziantep’e takılan Alanyaspor, bugün yine ideal kadrosuyla sahada olacak. Gözler yine Cisse-Fernandes ikilisinde.
Başakşehir'de Mahmut’un ufak sakatlığı var ancak 11’e yetişmesi bekleniyor. Maç öncesi dikkat çeken nokta, Okan Buruk’un ligde Erol Bulut’a hiç kaybetmemiş olması.