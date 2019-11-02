Haftanın en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Lider Alanyaspor, şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Evindeki 4 maçtan 10 puan çıkartan Erol Bulut’un takımı yine çok iddialı. Başakşehir ise geçen haftaki 2-2’lik Trabzon beraberliğini telafi etmek istiyor. Alanya’da eksikler Juanfran ve Lokman. Başakşehir’de de Aleksic.

Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.30’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Alanyaspor - Başakşehir muhtemel 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, N’Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, J.Fernandes, Bakasetas, Cisse

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut, Visca, İrfan Can, Guldbrandsen, Crivelli

Geçen hafta Gaziantep’e takılan Alanyaspor, bugün yine ideal kadrosuyla sahada olacak. Gözler yine Cisse-Fernandes ikilisinde.

Başakşehir'de Mahmut’un ufak sakatlığı var ancak 11’e yetişmesi bekleniyor. Maç öncesi dikkat çeken nokta, Okan Buruk’un ligde Erol Bulut’a hiç kaybetmemiş olması.