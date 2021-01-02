Bir ara Süper Lig'in zirvesine yerleşen Alanyaspor, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanınca 3. sıraya kadar geriledi. İç sahada başarılı grafiğini yine de sürdürmeyi başaran Akdeniz ekibinde, son oynana Gaziantep FK maçında sakatlanan Khouma Babacar'ın oynaması beklenmiyor. Aynı şekilde, sakatlığını atlatan ve hafif koşulara başlayan Ceyhun Gülselam da maç kadrosunda olmayacak. TD Çağdaş Atan'ın Babacar'ın yokluğunda hücum merkezinde Adam Bareiro'yu kullanması bekleniyor. Sarı kart cezası sona eren Anastasios Bakasetas formasına kavuşacak. Bakasetas'ın arkasında, orta alanın yükünü Salih Uçan ile Manolis Siopis çekecek.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN

Son 6 lig maçında galibiyeti olmayan, 15. maç haftası öncesinde 16 puanla 16. sırada bulunan Başakşehir'de ise İrfan Can Kahveci'nin cezası sona erdi. Demba Ba da sakatlığını atlatıp son antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Son 2 lig maçında forma giymeyen Mert Günok için kesin bir şey söylemek zor. Kulübün sosyal medya hesabının paylaştığı antrenman fotoğraflarında kaleciler yoktu, deplasman kafilesi de açıklanmadı. Ameliyat olan Martin Skrtel ile tedavisi devam eden Junior Caiçara dışındaki belirsizleri maç saati netleştireceğiz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Alanyaspor'un ligde oynadığı son 4 maçın 3'ü "karşılıklı gol" ile sonuçlandı.

- Başakşehir'in ligde oynadığı son 9 karşılaşmasının tamamında "karşılıklı gol" izledik, bu 9 maçın 8'i aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Bu sezon Süper Lig'de maç başına en fazla şut çeken 2 takım bu maçta karşı karşıya geliyor! (Başakşehir 18.2 şut & Alanyaspor 16.3 şut)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "2.5 ÜST" oldu! %22'lik kesim taraf bahsine değil karşılaşmada en az 3 gol çıkmasına yönelmiş durumda... %10-11'lik kesimler ise "Alanyaspor kazanır" ve "Başakşehir kazanır" tercihlerini kuponlarına koymuş.