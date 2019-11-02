Alanyaspor - Başakşehir maçı (CANLI)

Haftanın en kritik maçlarından biri bugün oynanıyor. Lider Alanyaspor, şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Evindeki 4 maçtan 10 puan çıkartan Erol Bulut’un takımı yine çok iddialı. Başakşehir ise geçen haftaki 2-2’lik Trabzon beraberliğini telafi etmek istiyor.

Alanyaspor - Başakşehir 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli

Geçen hafta Gaziantep’e takılan Alanyaspor, bugün yine ideal kadrosuyla sahada olacak. Gözler yine Cisse-Fernandes ikilisinde.

Başakşehir'de Mahmut’un ufak sakatlığı var ancak 11’e yetişmesi bekleniyor. Maç öncesi dikkat çeken nokta, Okan Buruk’un ligde Erol Bulut’a hiç kaybetmemiş olması.