Alanyaspor - Başakşehir maçı (CANLI)

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 10. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor’la deplasmanda karşılaşıyor. Lige kötü bir başlangıç yapan ancak son 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen turuncu-lacivertliler, haftaya 15 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 6. sırada girdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çok iyi bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla lider durumda bulunuyor. Alanyaspor - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de... Maçın ilk yarısı başladı.

02 Kasım 2019, Cumartesi 02:38 Son Güncelleme:
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Alanyaspor - Başakşehir maçı (CANLI)

Haftanın en kritik maçlarından biri bugün oynanıyor. Lider Alanyaspor, şampiyonluk yarışının güçlü adaylarından Başakşehir ile kozlarını paylaşıyor. Evindeki 4 maçtan 10 puan çıkartan Erol Bulut’un takımı yine çok iddialı. Başakşehir ise geçen haftaki 2-2’lik Trabzon beraberliğini telafi etmek istiyor.

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Alanyaspor - Başakşehir 11'ler:

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan Can, Azubuike, Visca, Elia, Crivelli

Geçen hafta Gaziantep’e takılan Alanyaspor, bugün yine ideal kadrosuyla sahada olacak. Gözler yine Cisse-Fernandes ikilisinde.

Başakşehir'de Mahmut’un ufak sakatlığı var ancak 11’e yetişmesi bekleniyor. Maç öncesi dikkat çeken nokta, Okan Buruk’un ligde Erol Bulut’a hiç kaybetmemiş olması.

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