Alanyaspor - Başakşehir (CANLI)

Alanyaspor , Süper Lig 'in 20. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Yeni teknik direktörü Faioli yönetiminde ilk maçına çıkmayan hazırlanan Alanyaspor, koronavirüs şokuyla sarsılmıştı. İtalyan teknik adamla birlikte 7 futbolcu, 1 antrenör ve 4 personeli koronavirüse yakalanan Akdeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyet çıkarmaya çalışıyor. Emre Belözoğlu yönetiminde fırtına gibi esen ve 11 maçtır kaybetmeyen Başakşehir ise çıkışını sürdürmek için sahaya çıkıyor. Alanyaspor, 28 puanla 8. sırada. Başakşehir ise 33 puanla 3. basamakta. Maçta ilk düdük çaldı.

Maçtan dakikalar

⏱ 9' Başakşehir etkili geldi. Sol kanatta Deniz Türüç yerden ceza sahasının ortasına pasını gönderdi. Orada Ömer Ali Şahiner şutunu çekti, kaleci Marafona topu çıkardı. Dönen topa Okaka vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı.

⚽ GOL | 14' Ev sahibi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Juanfran sağ kanatta çizgiye inen Efecan Karaca'ya pasını gönderdi. Milli futbolcu bekletmeden ceza sahasına ortasını yaptı. Babacar gelen ortaya yükselip kafasını vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

❌🟥 Başakşehir, 38. dakikada deplasmanda Ömer Ali Şahiner'in attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Ancak VAR'dan hakem Mustafa Kürşad Filiz'e gol öncesi yaşanan pozisyonu incelemesi uyarısı geldi. Yapılan inceleme sonrasında hakem golü geçersiz saydı ve Ömer Ali Şahiner'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gösterdi. Gol sonrasında yaşadığı sevinç nedeniyle de sarı kartla cezalandırılan Ömer Ali, ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

⚽ GOL | 45' Başakşehir Caiçara'nın golüyle eşitliği yakaladı. Sol köşeden Deniz Türüç korneri kullandı. Ceza sahasına gelen topu savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına gelen topa Caiçara gelişine şutunu attı ve durumu 1-1'e getirdi.

Alanyaspor - Başakşehir maçı 11'leri:

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Furkan, Tayfur, Umut, Novais, Efecan, Efkan, Davidson, Babacar

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Duarte, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Ömer Ali Şahiner, Okaka

Alanyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan Alanyaspor-Başakşehir maçını Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.