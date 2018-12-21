Alanyaspor - Başakşehir CANLI

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında lider Medipol Başakşehir, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. İlk yarıyı puan farkını açarak kapatmak isteyen Başakşehir Sergen Yalçın'lı Alanyaspor'u deplasmanda yenmek istiyor. Son iki haftadır berabere kalan Alanyaspor ise Medipol Başakşehir'i eli boş göndermenin peşinde. Başakşehir'de Emre ve Epureanu cezası nedeniyle oynamayacak.

Maçtan dakikalar:

20. dakikada Efecan’ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Campos’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

33. dakikada Visca’nın kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içinde önünde bulan Napoleoni’nin çektiği şutta Da Costa’ya da çarpan meşin yuvarlağı kaleci Haydar kontrol etti.

34. dakikada sol kanatta Edin Visca’dan topu kapan N'Sakala, pasını ceza yayı üzerindeki Efecan’a verdi. Bu futbolcunun ceza sahası içine girer girmez vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

41. dakikada Da Costa’nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Edin Visca’nın ceza alanına girerek yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-1

İlk yarı sona erdi.

59. dakikada Alanyaspor duran topu orta olarak kullandı. Fernandes Attamah'tan daha iyi yükselip kafayı vurdu. Top kaleci Mert'te kaldı.

63. dakikada Alanyaspor beraberliği yakaladı! Villafáñez sağdan korneri kullandı. Fernandes iyi yükseldi ve güzel bir kafa vuruşuyla golünü attı.

67. dakikada Alanyaspor öne geçmek adına büyük bir fırsat yakaladı. Kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Nsakala dokundu, kaleci kalesinde değildi. Kaleye yönelen topu son anda Başakşehir savunması çeldi.

73. dakikada Alanyaspor gol arıyor! Orta geldi. Arka direkte Efecan topla buluştu. Dokunuşunu Mert çeldi.

74. dakikada Alanyaspor'da ceza alanı içinde topla buluşan Villafáñez arkası dönükken şut açısı buldu. Ardından sert vurdu. Mert bir kez daha çeldi.

82. dakikada Visca sağ kanatta topu kontrol etti. Ortasını yolladı. Sol kanatta Arda aldı. Tekrar Visca'yı gördü. Visca'nın kale önünden gelişine sert şutunda top üstten auta gitti.

88.dakikada Alanyaspor'da Welinton, Arda Turan'a yapmış olduğu faul sonrası hakem Ali Palabıyık VAR'a gitti ve Brezilyalı futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Alanyaspor - Başakşehir 11'ler...

Alanyaspor: Haydar, Nsakala, Merih, Tzavellas, Baiano, Sackey, Taha, Villafanez, Efecan, Fernandes, Bobo

Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Da Costa, Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can, Vişça, Mossoro, Napoleoni, Adebayor

Alanyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Ligde geride kalan 16 haftada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Medipol Başakşehir, puan cetvelinde en yakın rakibi Evkur Yeni Malatyaspor’un 6, Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un ise 8’er puan önünde ilk yarının son haftasına lider durumda giriyor. İlk yarıyı zirvede tamamlamayı daha önce garantileyen turuncu-lacivertli ekip, 2018’deki son maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Ligin 16 haftalık periyodunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Aytemiz Alanyaspor ise ilk yarının son haftası öncesinde 17 puanla 14. sırada bulunuyor.

Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir’de iki önemli isim, kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertlilerde takım kaptanı Emre Belözoğlu ve Alexandru Epureanu, sarı kart cezaları nedeniyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı kadroda yer alamayacak. Medipol Başakşehir’de Alparslan Erdem’in de sakatlığı sürüyor.