Alanyaspor, Bakü’de futbol okulu açtı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de Atletico Bakü Kulübü’nün bünyesinde faaliyet gösterecek olan Alanyaspor Futbol Okulu’nun açılışı Başkan Hasan Çavuşoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Başkan Çavuşoğlu, kardeş ülke Azerbaycan’da Alanyaspor Bakü Futbol Okulu’nun açılmasından dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, kurucu, antrenör ve sporcularına başarılar diledi.

Başkan Çavuşoğlu, AFFA Başkanı ile bir araya gedi

Bakü’deki futbol okulunun açılışının ardından Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Azerbaycan Futbol Federasyonları Birliği (AFFA) Başkanı Rönneg Abullayev’i ziyaret etti. Ziyarette Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Akıncıoğlu da eşlik etti. AFFA Başkanı Rönneg Abullayev ile bir süre sohbet eden Başkan Çavuşoğlu, Azerbaycan ile ikili ilişkilerin çok önemli olduğunu vurguladı. Ziyarette karşılıklı forma takdimi de yapıldı.

İHA