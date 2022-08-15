Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Alanyaspor , Premier Lig devi Arsenal'den Runar Alex Runarsson'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Alanyaspor, Runar Alex Runarsson'un transferini tamamladı. Akdeniz ekibiyle sözleşme imzalayan İzlandalı file bekçisi, Haziran 2023'e kadar kiralık olarak Alanyaspor forması giyecek.

Arsenal'e transferi

2020 yılında Fransız ekibi Dijon'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olan Runarsson, geçtiğimiz sezon ise Belçika'da OH Leuven'de kiralık olarak forma giymişti.

Ülkesinde Reykjavik, Danimarka’da Nordsjaelland formaları da giyen tecrübeli file bekçisi Arsenal’de toplamda 6 müsabakada şans buldu. Runarsson, geçtiğimiz sezon ise Belçika ekibinde 20 maçta oynamıştı.27 yaşındaki kaleci, İzlanda Milli Takımı’nda da görev alıyor.



