Ziraat Türkiye Kupası yarı finali Fenerbahçe-Trabzonspor gibi erken final niteliği taşıyan kritik maçın yanı sıra Akdeniz derbisine de sahne olacak. Aynı kentin takımları olan Alanyaspor ile Antalyaspor perşembe günü kupada kapışacak. Ligde Antalyaspor'un üstünde yer alan ve Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen Alanyaspor, kupada da bir adım önde.

Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. ATV'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Alanyaspor - Antalyaspor muhtemel 11'ler:

Alanysaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Fredy, Hakan, Sinan, Podolski, Amilton, Jahovic

Çok avantajlılar

İlk maçı uzatma anlarında Junior Fernandes'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanan Turuncu-Lacivertliler final öncesi oynanacak son maçta çok avantajlı. Podolski, Jahovic ve Sinan Gümüş gibi yıldızlara sahip olan Antalya ise derbide hem rövanşı almayı hem de finale çıkmayı planlıyor.